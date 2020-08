USA zrušily varování před cestováním, cesty do Česka doporučují zvážit

USA ve čtvrtek zrušily celosvětově platné varování před cestami do zahraničí a místo toho vydaly pro každou zemi doporučení zvlášť. K cestám do Česka, stejně jako do většiny zemí, ministerstvo zahraničí občanům USA doporučuje, aby cestu zvážili.