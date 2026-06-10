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Další úder. USA znovu útočí na Írán, exploze zní v několika oblastech

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  23:58aktualizováno  11. června 0:08
Spojené státy v noci na čtvrtek zahájily nové vzdušné údery na cíle v Íránu, oznámilo oblastní velitelství amerických sil (CENTCOM). Írán informoval o explozích v několika oblastech. Útoky následovaly po varování prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož USA budou útočit, pokud Teherán nepodepíše mírovou dohodu.
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„Údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu,“ uvedl CENTCOM s tím, že jde o obranné údery na rozkaz vrchního velitele, jímž je Trump.

Íránská média informovala o úderech na více místech včetně jihoíránského přístavního města Bandar Abbás, které je považováno za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.

Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že USA se při „tvrdých úderech“ zaměří na „klíčová zařízení“.

Írán zdržuje. Zaútočíme, pokud nebude dohoda, sláva Alláhovi, prohlásil Trump

Íránský činitel citovaný agenturou Tasnim krátce před zahájením útoků uvedl, že Teherán je na americký útok připraven a sáhne k odvetě.

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