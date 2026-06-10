Další úder. USA znovu útočí na Írán, exploze zní v několika oblastech

„Údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu,“ uvedl CENTCOM s tím, že jde o obranné údery na rozkaz vrchního velitele, jímž je Trump.
Íránská média informovala o úderech na více místech včetně jihoíránského přístavního města Bandar Abbás, které je považováno za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.
Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že USA se při „tvrdých úderech“ zaměří na „klíčová zařízení“.
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Írán zdržuje. Zaútočíme, pokud nebude dohoda, sláva Alláhovi, prohlásil Trump
Íránský činitel citovaný agenturou Tasnim krátce před zahájením útoků uvedl, že Teherán je na americký útok připraven a sáhne k odvetě.