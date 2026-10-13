Úřady neupřesnily, jakým způsobem člověk zemřel ani jak se ostatní lidé zranili, nejasný je i stav zraněných. Stanice Fox 5 uvedla, že podle svědků byl jeden z účastníků jízdy na horské dráze vymrštěn z vozíku. Šlo podle ní o muže.
Pro společnost Six Flags je to další vážný incident v poslední době. Kalifornský zábavní park Six Flags Magic Mountain v září oznámil trvalou uzavírku oblíbené horské dráhy, zatímco čelí žalobám návštěvníků, podle kterých jim jízda způsobila poranění mozku.
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Podobnou újmu hlásí nejméně 100 lidí. Horská dráha X2 se sedadly, která se otáčejí o 360 stupňů, byla jednou z hlavních atrakcí zábavního parku a lidé na ni stáli dlouhé fronty.