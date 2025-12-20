„Nalodění se souhlasem“. USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru

Autor: ,
  22:28
Bezpečnostní složky Spojených států se v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dalšího nákladního plavidla. Znovu šlo o tanker stejně jako v prvním podobném případě z minulého týdne.
Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince...

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (30. listopadu 2025)
USA zabavily u Venezuely ropný tanker
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (1. prosince 2025)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)
19 fotografií

Jako první o akci informovala agentura Reuters, podle níž zásahu, jehož přesné místo je nejasné, velela pobřežní stráž. Agentuře AP zase jeden z amerických činitelů operaci popsal jako „nalodění se souhlasem“. Tanker podle něj zastavil dobrovolně a umožnil americkým silám, aby vstoupily na jeho palubu.

Agentura Reuters původně tvrdila, že se na loď vztahují americké sankce, podle televize CNN tomu tak ale není. Tanker plul podle televize pod panamskou vlajkou a venezuelskou ropu vezl do Asie.

Americký prezident Donald Trump, který už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu, v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají.

Minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily, což venezuelský prezident Nicolás Maduro označil za pirátství. Reuters už dříve napsal, že některé tankery, které mířily do Venezuely, po americkém zásahu změnily kurz. Naložené lodě zase raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je přitom hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.

USA se zabavením tankeru dopustily zločinu a pirátství, varoval Maduro

Příští týden se na žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval obě země k umírněnosti a k dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva včetně Charty OSN.

Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Pro obyvatele dvoutisícových Halenkovic na Zlínsku to je šílená zpráva: dvanáctiletého školáka Marka, který byl čtyři dny nezvěstný, podle policie unesl a držel v chatě jeden z místních. Policie...

„Nalodění se souhlasem“. USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince...

Bezpečnostní složky Spojených států se v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dalšího nákladního plavidla. Znovu šlo o tanker stejně jako v prvním podobném případě z minulého týdne.

20. prosince 2025  22:28

Sešvihala nacistu bičíkem. Poválečné pomstě však Adina Mandlová neunikla

Premium
Adina Mandlová se v Československu těšila popularitě srovnatelné s hvězdami z...

Když se ohlédneme za érou prvorepublikového filmu a měli bychom říct jméno jen jediné herečky, s největší pravděpodobností by to byla Adina Mandlová. V Československu se skutečně těšila popularitě...

20. prosince 2025

Historický debakl. CIA ztratila plutonium v Himálaji, palivo mohou vrátit jen tající ledy

Premium
Lesknoucí se vrcholek Nanda Devi (28. listopadu 2022)

Jedno z největších selhání americké tajné služby CIA se odehrálo na vrcholu studené války v horách u hranice Indie s Čínou. Americká vláda tehdy přišla o cenné radioaktivní palivo, které by vystačilo...

20. prosince 2025

Vánoce v krabici od bot. Češi letos obdarují desetitisíce dětí v nouzi

Charitativní sbírka Krabice od bot letos obdaruje přibližně 65 tisíc dětí. (8....

Udělat radost se sbírkou Krabice od bot pomáhá řada dobrovolníků. Část dárků pro děti, které by toho jinak moc nedostaly, prošla i přes centrum českobratrské církve v pražských Nuslích.

20. prosince 2025  19:14

Musk se stal prvním člověkem, jehož majetek překonal 700 miliard dolarů

Elon Musk při děkovné řeči k příznivcům v hale Capital One Arena ve...

Americký podnikatel, spoluzakladatel a šéf automobilky Tesla Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů (zhruba 14,5 bilionu Kč), informoval časopis...

20. prosince 2025  18:55

Putin chce celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují zpravodajci z USA

Sledujeme online
Ruský prezident Vladimir Putin promlouvá na každoroční výroční konferenci. (19....

Ruský prezident Vladimir Putin chce obsadit celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují americké zpravodajské služby. Šéf Kremlu na svých územních požadavcích stále trvá i přesto, že...

20. prosince 2025  18:51

Zelenskyj: Rusko nás chce odstřihnout od Černého moře, situace v Oděse je tvrdá

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Rusko se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře. Zelenskyj řekl, že situace v Oděské oblasti, na kterou ruská armáda v posledních týdnech...

20. prosince 2025  15:03,  aktualizováno  18:47

Videohry a návrat k očařině. Izolovaný Asad chce v exilu léčit ruskou elitu

Archiv syrského prezidenta Bašára Asada a jeho manželky Asmy s dětmi Háfizem,...

Sýrie se po čtvrtstoletí diktatury snaží postavit na nohy. Muž, který jí celou tu dobu vládl, mezitím řeší ve svém ruském útočišti zcela jiné starosti. Bašár Asad podle zdrojů blízkým jeho rodině...

20. prosince 2025  18:29

Málokdo z tvrdých chlapů udržel slzy. Policista vzpomíná na zásah na fakultě

Pavel Pavlovič, policista

Na 21. prosince 2023 policista Pavel Pavlovič nikdy nezapomene. Ani nechce – bylo by to totiž to nejhorší, co by mohl udělat. V ten den byl jedním z policistů, kteří zasahovali na Filozofické fakultě...

20. prosince 2025  17:28

Na Havlíčkobrodsku potvrdili ptačí chřipku. Letos je to už desáté ohnisko

V areálu společnosti Líheň Studenec ve Vanči na Třebíčsku začalo utrácení...

V Česku znovu udeřila ptačí chřipka, veterináři v sobotu potvrdili výskyt nemoci ve velkochovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle nich je nezbytné zlikvidovat zhruba 35 tisíc nosnic. Je to...

20. prosince 2025  17:24

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Svlékneme zimník a rovnou oblékneme kraťasy, říká klimatolog o změně teplot

Premium
„Dnů s podzimním počasím jsme letos také měli méně, babí léto bylo nesmělé,“...

Kromě vysokých teplotních extrémů přes léto se mění i počasí v chladné části roku. Arktické dny tak už v Olomouci téměř nelze zažít, adventní čas naopak provázejí teploty blížící se deseti stupňům...

20. prosince 2025

V Turecku našli druhý dron za posledních 24 hodin. Zřítil se na pole

U tureckého města Balikesir se našel dron neznámého původu. (20. prosince 2025)

V západním Turecku v sobotu našli dron neznámého původu. Jde o druhý ohlášený dron za posledních 24 hodin. V pátek turecké úřady oznámily, že na severozápadě země byl objeven havarovaný bezpilotní...

20. prosince 2025  16:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.