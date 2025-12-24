Pozor na potkany a krysy vylézající ze záchodů, varoval Washington obyvatele

„Pokud vaši toaletu navštíví potkan nebo krysa, zhluboka se nadechněte a držte se těchto pokynů,“ napsal veřejný zdravotní úřad v okresech Seattle a King na facebooku.
Patrně nepřekvapí, že první z pokynů zní: „Snažte se zůstat v klidu, byť to za daných okolností nemusí být snadné.“ Dále pak úřad radí, aby lidé zkusili hlodavčího vetřelce spláchnout, a případně do záchodu nalili nějaký saponát, aby mu cestu zpátky do kanalizace trochu namydlili.
Pokud jsou potkan nebo krysa příliš velcí, radí zdravotní úřad zaklopit víko a zavolat deratizátory.
Krysy a potkani jsou překvapivě dobří plavci a dokážou až na několik minut zadržet dech, což znamená, že se mohou díky své vytrvalosti a schopnosti vtěsnat se do malých prostorů snadno dostat do něčího domu přes toaletu.
Takový scénář, který je noční můrou pro lidi trpící musofobií, tedy chorobným strachem z myší, krys a potkanů, častěji hrozí ve starších budovách s chátrajícími trubkami.
Stát Washington se tento měsíc potýká s jedněmi z nejhorších povodní v historii, kdy několik dní trvající přívalové deště způsobily evakuaci tisíců lidí, protože povodňová voda zaplavila domy, smetla silnice a vyvolala sesuvy půdy, dodal server The Guardian.