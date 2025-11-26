Dva gardisty postřelili u Bílého domu, spekuluje se o smrti jednoho z nich

Dva příslušníci americké Národní gardy byli postřeleni v hlavním městě Washingtonu, informovala na X ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Jejich stav neupřesnila. Podezřelého zadržela policie. Střílelo se nedaleko Bílého domu. Na sociálních sítích kolují záběry zachycující, jak policie místo činu uzavřela.
V Los Angeles probíhá razie imigračního úřadu, proti které se strhnul protest...
Podle některých účtů byl jeden z gardistů střelen do hlavy a zraněním podlehl, oficiálně však informace potvrzena nebyla. Zdroj agentury AP uvedl, že oba gardisté jsou v kritickém stavu.

Americký prezident Donald Trump je nyní na Floridě. Bílý dům byl z bezpečnostních důvodů kvůli incidentu uzavřen. Agentura Reuters s odvoláním na policii napsala, že se střelba odehrála jeden blok od washingtonského sídla amerického prezidenta.

Agentura Reuters s odkazem na policii hlavního města uvedla, že podezřelý byl zadržen. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavitttová sdělila, že Trump byl o situaci informován.

Stovky členů Národní gardy z hlavního města a několika amerických států hlídkují ve Washingtonu poté, co prezident Trump v srpnu vydal příkaz, kterým převzal kontrolu nad místní policií a vyslal gardy z osmi států do Washingtonu, připomíná AP.

26. listopadu 2025  21:16

