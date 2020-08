Neklečte nám na krku, vyzvali černoši při výročí projevu Luthera Kinga

Organizátoři akce „Get Your Knee Off Our Necks“ (Přestaňte klečet na našich krcích) očekávali účast v řádu desetitisíců, uvedl zpravodajský web BBC. Lidé se v dějišti manifestace nedaleko Bílého domu scházeli od brzkých ranních hodin a podle agentury AP se v americké metropoli rýsovala největší politická akce od začátku pandemie covidu-19.

Kolem poledne místního času začaly první projevy, pronášené stejně jako v roce 1963 ze schodů Lincolnova památníku. Tehdejší „Pochod na Washington za práci a svobodu“ byl jednou z nejvýznamnějších událostí amerického hnutí za občanská práva v 60. letech.

Baptistický kazatel King na něm hovořil o svém snu, že jeho děti „budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru“. Před památníkem mu naslouchalo asi 250 000 lidí a tehdejší manifestace byla jedním z největších politických shromáždění dosavadních amerických dějin.

„Přišli jsme, abychom byli svědky, abychom zůstali bdělí, abychom si připomenuli, odkud jsme přišli a abychom pečlivě zvážili, kam kráčíme,“ řekl na páteční akci Kingův nejstarší syn Martin Luther King III. „Děláme krok vpřed na strastiplné, ale oprávněné cestě ke spravedlnosti,“ citovala jej AP.

Vícero řečníků před pochodem k nedalekému Kingovu památníku hovořilo o významu nadcházejících amerických voleb či o potřebě reforem policejních praktik. Mezi pozvanými byli také příbuzní George Floyda, který zemřel v květnu při zatýkání v Minneapolisu, Raysharda Brookse, kterého v červnu zastřelil policista v Atlantě, nebo Breonny Taylorové, kterou v březnu zastřelil policista v jejím domě v Kentucky.

„Jsem tady, abych přiložil ruku k dílu a dal vládě najevo, že to, co říkáme, myslíme vážně: Chceme změnu,“ řekl BBC demonstrant z Filadelfie. „Takhle nemůžeme žít, nemůžeme každý týden sledovat na videích, jak moji lidé umírají,“ dodal další muž.

V posledních dnech Spojenými státy otřásá případ 29letého Jacoba Blakea, kterého bělošský strážník v Kenoshe ve Wisconsinu z dosud nevysvětlených důvodů několikrát střelil do zad v rámci zásahu kvůli domácí hádce. Blake se v okamžiku střelby nakláněl do svého auta, kde pak policie údajně našla nůž. Muž incident přežil, podle své rodiny je však od pasu dolů ochrnutý. V Kenoshe po události následovaly tři noci nepokojů.

Spojené státy zároveň stále zažívají značné problémy spojené s pandemií covidu-19. Na páteční manifestaci v hlavním městě se proto účastníkům měřila teplota a organizátoři po přítomných vyžadovali nošení roušek.