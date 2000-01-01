Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na modro je totiž podle pracovníků amerického ministerstva vnitra nejednotný a jsou na něm skvrny. Jisté ještě není ani to, že se prezidentovi USA Donaldu Trumpovi tímto nápadem podaří zamezit návratu řas, jež vodu zbarvují do zelena.
Trump původně říkal, že práce budou stát 1,8 milionu dolarů. Náklady na projekt se však mezitím vyšplhaly na více než 13 milionů dolarů, píše list The New York Times.
Zaměstnanci ministerstva vnitra navíc vyjádřili obavy ohledně kvality a tempa prací.
Vládní deadline je 22. května, není však jasné, zda se do té doby podaří renovaci slavné vodní plochy dokončit.
Nádrž už desítky let trápí protékání vody a řasy, které zbarvují vodu do zelena. Trump se proto rozhodl nanést na dno hydroizolaci a natřít jej na modro.
Trump zpočátku tvrdil, že najatou firmu doporučil kvůli práci, kterou odvedla na bazénech v jeho golfových klubech.
V úterý však v příspěvku na své síti Truth Social popřel, že by tuto společnost vůbec znal.
Trumpův nápad nicméně neřeší jeden z hlavních problémů bazénu: vadné potrubí ve filtračním systému. Ministerstvo vnitra podle NYT říká, že s těmito pracemi začne na podzim.
Pokud se potrubí neopraví, není podle odborníků jasné, zda Trumpův „bazén“ zůstane modrý, nebo zda ho brzy znovu zakryje vrstva zelených řas.
Pracovníci resortu vnitra navíc poukazují na to, že byl modrý nátěr nanesen nerovnoměrně, což vedlo k tomu, že na dně teď jsou skvrny a plocha má na různých místech různý odstín.
Mluvčí ministerstva vnitra uvedla, že tyto rozdíly jsou pouze dočasné a po dokončení bude mít celý povrch jednotný odstín. K minulé neděli bylo hotovo pouze 35 procent povrchu.
Projekt je součástí Trumpovy iniciativy zkrášlit hlavní město před oslavami 250. výročí založení Spojených států 4. července.
Dalším klíčovým úkolem firmy Atlantic Industrial Coatings je výměna netěsných spár mezi dlaždicemi. Ten byl v neděli splněný z 0 procent.
Jezírko dlouhé 610 metrů leží mezi Lincolnovým památníkem a Washingtonovým monumentem. Bylo postaveno v letech 1922 až 1923 a stalo se významnou památkou Washingtonu. V roce 1963 bojovník za občanská práva Martin Luther King přednesl svůj slavný projev I Have A Dream (Mám sen) ze schodů Lincolnova památníku.
