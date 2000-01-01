Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy se do něj vrátily už minulý týden, kdy úřady tvrdily, že jde o vyplavené zbytky, které brzy zmizí. Ani po víkendu se však situace nezlepšila a vodní hladina je teď zelená tak, že být to české koupaliště, už by ho zavřeli pro vysoké množství sinic.
Autor: Profimedia.cz
Americký prezident Donald Trump renovaci za 14,2 milionu dolarů (297 milionů korun) označuje za velký úspěch. V neděli pompézně oslavil své osmdesáté narozeniny a do té doby měly být opravy nádrže v centru metropole hotové. To se však nepovedlo.
Autor: ČTK
I v neděli v jezírku usilovně pracovali zaměstnanci parkové služby a snažili se s řasami usazenými na dně zatočit. Už ve čtvrtek přitom média přinesla vysvětlení úřadů, že řasy viditelné ze břehu jsou pouhé „zbytky“.
Autor: Profimedia.cz
„To, co vidíte, jsou zbytky řas z přívodních potrubí, která byla během stavebních prací osm týdnů mimo provoz. Je to součást běžného procesu uvádění do provozu. Řasy odstraňujeme a nanobublinkové filtry budou bazén udržovat v čistotě a zabrání tvorbě řas,“ řekla tehdy ředitelka pro komunikaci Kate Martinová.
Autor: Profimedia.cz
Jezírko ovšem dál zelenalo, až se dostalo do stavu, který si užívaly snad už jen místní kachny.
Autor: Profimedia.cz
A turisté samozřejmě. Ti si trapas Trumpovy administrativy pečlivě zaznamenávali. Prezident přitom tvrdil, že díky němu bude mít nádrž konečně tu „správnou“ barvu.
Autor: Profimedia.cz
Onou barvou měla být „bazénová“ modrá neboli modř americké vlajky. Zatím neměla příliš šancí se projevit.
Autor: Profimedia.cz
Opravy nádrže začaly v dubnu a skončily před Trumpovými narozeninami, nejzazším deadlinem však jsou oslavy 250. výročí vzniku Spojených států. Ty své narozeniny slaví 4. července. Snad řasy zmizí alespoň do té doby.
Autor: Profimedia.cz
Rekonstrukce měla vyřešit dlouhodobé problémy s kvalitou vody a údržbou jednoho z nejznámějších symbolů Washingtonu. Součástí projektu byla také instalace nového filtračního systému využívajícího technologii takzvaných nanobublin.
Autor: Profimedia.cz
Právě k těmto nanobublinám se muži s košťaty snažili řasy na dně dostat. Moderní technologie založená na malých bublinkách kyslíku ničí vše, čím se tyto řasy živí, vysvětlil reportér stanice CNN.
Autor: Profimedia.cz
V amerických médiích se od začátku objevovaly pochybnosti, zda drahá renovace vůbec přinese reálné výsledky. Kritika se na Trumpa snášela za výběr firmy, výslednou cenu, nátěr dna jezírka, použité materiály i skvrny.
Autor: Profimedia.cz
Sám Trump přesto svůj projekt častoval superlativy a, jak má ve zvyku, mnohokrát se za něj pochválil. Ke srovnání, jak je vlastně nádrž velká, pak použil neobvyklé měřítko, když novinářům ukázal, že je nádrž na délku větší než některé americké mrakodrapy. Na svém grafu měl takzvaný „reflecting pool“ ještě čirou modrou barvu. Nezbývá než doufat, že se k ní brzo vrátí.
Autor: Profimedia.cz
Pracovníci čistí a připravují jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu v rámci renovace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem před oslavami 250. výročí nezávislosti USA. (9. června 2026)
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Letecký pohled na jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu po jeho renovaci nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. (11. června 2026)
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Bubliny stoupají z jezírka před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu během renovace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem před oslavami 250. výročí nezávislosti USA. (9. června 2026)
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu dostalo na pokyn prezidenta Donalda Trumpa novou modrou barvu před oslavami 250. výročí nezávislosti Spojených států. (11. června 2026)
Autor: Nathan Howard, Reuters
Letecký pohled na jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu po jeho renovaci nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. (11. června 2026)
Autor: Graeme Sloan, Reuters
Policejní vůz stojí u Lincolnova památníku ve Washingtonu. (11. června 2026)
Autor: Nathan Howard, Reuters
Satelitní snímky zachycují jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu 10. června 2023 (nahoře) a 7. června 2026 (dole) po přemalování na modrou barvu, které nařídil prezident Donald Trump.
Autor: AFP / Satellite image (C)2026 Vantor / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Pracovník čistí jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu během renovace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem před oslavami 250. výročí nezávislosti USA. (9. června 2026)
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
V americké metropoli Washingtonu, D.C., pokračují práce na nádrži u Lincolnova památníku. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
V americké metropoli Washingtonu, D.C., pokračují práce na nádrži u Lincolnova památníku. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně informuje o pokrocích v renovaci nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
V americké metropoli Washingtonu, D.C., pokračují práce na nádrži u Lincolnova památníku. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz