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A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

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  10:56
Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy se do něj vrátily už minulý týden, kdy úřady tvrdily, že jde o vyplavené zbytky, které brzy zmizí. Ani po víkendu se však situace nezlepšila a vodní hladina je teď zelená tak, že být to české koupaliště, už by ho zavřeli pro vysoké množství sinic.
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026) Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Letecké záběry ukázaly drahé zmodrání nádrže v D.C. A to je vše? kritizují Trumpa

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A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

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