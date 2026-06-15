A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

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Letecké záběry ukázaly drahé zmodrání nádrže v D.C. A to je vše? kritizují Trumpa
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Letecké záběry ukázaly drahé zmodrání nádrže v D.C. A to je vše? kritizují Trumpa
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Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...
Námořníci na ruské fregatě vypálili varovné výstřely na jachtu v Lamanšském průlivu, uvedl zdroj Reuters. Britská armáda incident vyšetřuje.
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz novinářů na návštěvě Vysočiny. Uvedl...
Levý jízdní pruh dálnice D10 ve směru na Prahu před odbočkou na Radonice v úterý ráno zablokovaly dvě nehody. Na místě se srazilo několik dodávek s osobními auty. Nehoda se obešla bez vážnějších...
Velmi netradiční pohled se v úterý od rána až do odpoledne naskýtal řidičům a cestujícím projíždějícím po dálnici D35 u Olomouce. Poté, co je dopravní značení zahnalo do levého pruhu mohli v pravém...
Policisté a záchranáři zasahovali v úterý po 16. hodině ve Voctářově ulici na pražské Palmovce, kde došlo k vážnému napadení. Útočník podle prvotních informací zranil muže ostrým předmětem a z místa...
Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) se snaží obnovovat původní louky. Tam, kde se kdysi pásl dobytek, teď vyrážejí s technikou. Jde například o Dvoračky nad Rokytnicí nad Jizerou, kde v...
Kriminalisté ukončili vyšetřování investic do sudů s whisky z Třebíče a navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka, který je obviněný z podvodu. Škoda v případu podle policie činí více než 100...
Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku v úterý od devíti ráno zhruba do tří odpoledne jezdilo šest tanků Leopard 2A4. Nacvičovaly zde dálkový přesun po silnici...
Znečistěné ovzduší zkracuje život obyvatel Slovenska v průměru o více než jeden rok. V nejzasaženějších oblastech je rozdíl ještě výraznější, lidský život tam ve srovnání s nejčistšími regiony bývá...
Česká nezařazená europoslankyně Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) se chystá vstoupit do frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají zákonodárci zvolení za ODS. Frakce má ve...
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odhalila v tržní síti dva falšované medy. V obou případech jde o výrobky slovenské společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi, které se prodávaly...
Výroční ceny 52. ročníku Letní filmové školy (LFS) si z Uherské Hradiště pro letošek odvezou Jiří Lábus, Aňa Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot. Festival, jehož program...