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Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu doznalo další změny. Poté, co americký prezident Donald Trump z nastalých problémů obvinil vandaly, kolem ostře sledované nádrže vyrostl plot. Fotografové světových agentur zachytili turisty i místní, jak si novinku fotí a na symbol Spojených států se dívají škvírami v oplocení. Úřady uvádějí bezpečnostní důvody v souvislosti s oslavami 250 let od vzniku USA.
Autor: Profimedia.cz
Správci nádrže už museli řešit nežádaný návrat řas, odlupující se materiál na dně i úhyn kachen v okolí. To vše za enormního zájmu médií.
Autor: Profimedia.cz
Trumpova vláda za problémy vidí zlomyslnost vandalů, kteří prý poškodili nový nátěr na dně nádrže.
Autor: Profimedia.cz
Také Národní správa parků nahlásila, že dno někdo pořezal nožem. Jezírko proto ještě před červencovým svátkem obehnal plot.
Autor: Profimedia.cz
To je bezprecedentní situace, píší média. Reflecting pool, jak se jezírko nazývá v angličtině, je pro Američany vrcholně symbolickým místem. Koupat se v něm sice nesmí, ale okolí a břehy jezírka byly vždy volně přístupné.
Autor: Profimedia.cz
Právě zde Martin Luther King mladší pronesl svůj slavný projev „I have a dream“ (Mám sen).
Autor: Profimedia.cz
Symbolem amerických dějin a demokracie je i samotný památník věnovaný prezidentovi Abrahamu Lincolnovi.
Autor: Profimedia.cz
U jezírka se odehrává i scéna ze slavného filmu Forrest Gump, v níž stejnojmenný hrdina v podání Toma Hankse promlouvá na protiválečné demonstraci.
Autor: Profimedia.cz
Spojené státy oslaví 4. července 250 let své existence a Trumpova vláda k této příležitosti chystá další připomínkové akce. První se odehrály už 14. června, kdy prezident oslavil osmdesáté narozeniny.
Autor: Profimedia.cz
Podle ministerstva vnitra bylo postavení plotu plánovanou součástí oslav. Jedno z odpališť ohňostroje totiž bude právě zde a plot tak má ochránit občany.
Autor: Profimedia.cz
Odpůrci a příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa se sešli u jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. (23. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Ze dna jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu se odlupuje vrstva barvy. (18. června 2026)
Autor: Reuters
Odpůrci a příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa se sešli u jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. (23. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Letecký pohled na jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu po jeho renovaci nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. (11. června 2026)
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Letecký pohled na jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu po jeho renovaci nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. (11. června 2026)
Autor: Graeme Sloan, Reuters
Pracovníci Národní parkové služby se snaží vyčistit jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu poté, co se do něj vrátily řasy. (18. června 2026)
Autor: AP
Letecký pohled na jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu po jeho renovaci nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. (11. června 2026)
Autor: Graeme Sloan, Reuters
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Ze dna jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu se začala odlupovat barva. (18. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Pracovníci čistí a připravují jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu v rámci renovace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem před oslavami 250. výročí nezávislosti USA. (9. června 2026)
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Pracovníci Národní parkové služby se snaží vyčistit jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu poté, co se do něj vrátily řasy. (18. června 2026)
Autor: AP
Satelitní snímky zachycují jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu 10. června 2023 (nahoře) a 7. června 2026 (dole) po přemalování na modrou barvu, které nařídil prezident Donald Trump.
Autor: AFP / Satellite image (C)2026 Vantor / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Opravy jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Fotografie byly pořízeny 2. května, 28. května, 7. června, 12. června, 16. června a 18. června 2026.
Autor: Reuters