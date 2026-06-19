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„Trumpova“ draze opravená nádrž má další problém. Odlupuje se modrá hmota

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  10:43aktualizováno  10:53
Trable s jezírkem u Lincolnova památníku ve Washingtonu stále nekončí. Nově se ze dna nákladně renovované nádrže začala odlupovat vrstva modré barvy. Nový nátěr byl přitom nejvýraznější součástí opravy, kterou nařídil americký prezident Donald Trump k letošnímu výročí 250 let od vzniku Spojených států.

„Potom, co jsem to viděl, chci zpět své peníze. Naše finance by se podle mě daly použít mnohem lépe někde jinde. Myslím si, že jezírko bylo krásné i před vší touhle pozorností,“ řekl agentuře Reuters návštěvník Robert Dale Edwards z Colorada.

Zatím není jasné, zda je onou hmotou barva, nebo tmel. Materiál je nicméně stále částečně přilepený ke dnu jezírka a kusy čouhají nad hladinou. Tenké modré vrstvy si ve čtvrtek všimla třeba stanice CNN, jež snímky a videa poslala firmě Atlantic Industrial Coatings. Ta totiž měla opravu nádrže na starosti.

Ze dna jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu se odlupuje vrstva barvy. (18. června 2026)
Ze dna jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu se odlupuje vrstva barvy. (18. června 2026)
Opravy jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Fotografie byly pořízeny 2. května, 28. května, 7. června, 12. června, 16. června a 18. června 2026.
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu přitahuje místní ptactvo. (18. června 2026)
Pracovníci Národní parkové služby se snaží vyčistit jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu poté, co se do něj vrátily řasy. (18. června 2026)
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Podlé zástupců firmy zatím není jasné, o co jde. „Je několik věcí, které musíme vyřešit, až se vrátíme k údržbě, a cokoli podobného bude vyřešeno, pokud se to ukáže jako problém,“ řekl majitel Eddie Wood.

Odborník na infrastrukturu bazénů Tim Auerhahn míní, že „nátěrový systém může selhat z několika důvodů, včetně přípravy podkladu, znečištění povrchu, podmínek nanášení, problémů s přilnavostí, výběru produktu, mechanického poškození, působení vnějších vlivů nebo kombinace těchto faktorů“.

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Po řasách, které hladinu jezírka téměř okamžitě po dokončení renovace zbarvily do zelena, je to pro firmu minimálně další reputační problém. Už výběr firmy najaté na tyto práce totiž v USA vyvolal kritiku. Sám Trump se na jaře pochlubil, že tatáž společnost pracovala v jeho golfovém klubu a že je skvělá na výstavbu bazénů.

Později od ní dal ruce pryč s tím, jak rostla odhadovaná cena oprav i vlna kritiky na podobu renovace. Firma zakázku získala bez výběrového řízení a celkem za ni dostala 14,7 milionu dolarů. Trump se během oprav pochlubil, že dno jezírka dostane lepší barvu. A nechal ho přebarvit na „bazénovou“ modrou, která se vyskytuje na vlajce USA.

Letecké záběry ukázaly drahé zmodrání nádrže v D.C. A to je vše? kritizují Trumpa

Ani dva týdny po dokončení renovace se však pracovníkům Národní parkové služby nedaří zatočit s vyplavenými řasami. V úterý do nádrže začali nalévat peroxid vodíku. Převládající barvou je však stále zelená.

4. června 2026
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