Chci tresty smrti za vraždy spáchané ve Washingtonu, prohlásil Trump

Autor: ,
  9:51
Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že bude usilovat o trest smrti za vraždy spáchané ve Washingtonu, D.C. Šéf Bílého domu tento měsíc povolal Národní gardu do demokraty spravované americké metropole s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.
Americký prezident Donald Trump během schůzky s hlavou Jižní Koree I...

Americký prezident Donald Trump během schůzky s hlavou Jižní Koree I Čem-jongem. (25. srpna 2025) | foto: AP

Elektrické křeslo pro vězně odsouzené k smrti ve vězení v americké Jižní...
Policie střeží trasu kolony vozidel při příjezdu amerického prezidenta Donalda...
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...
Agenti metropolitní policie ve Washingtonu (13. srpna 2025)
22 fotografií

„Pokud někdo někoho v hlavním městě Washingtonu zabije, budeme usilovat o trest smrti,“ řekl podle listu The Washington Post Trump na zasedání kabinetu v Bílém domě. „Je to velmi silné preventivní (opatření) a všichni, kdo o něm slyšeli, s tím souhlasí,“ dodal.

Metropole zrušila trest smrti v roce 1981, poznamenala agentura AFP. Ve Washingtonu mohou státní zástupci požadovat trest smrti za určité trestné činy, které spadají pod federální zákony, což zahrnuje i některé – byť ne všechny – vraždy. S uvalením trestu smrti tam však musí souhlasit porota, přičemž v převážně demokratickém městě je k trestům smrti rozšířený odpor. Většina vražd tam je stíhána na základě místních zákonů.

Lidé by chtěli diktátora. Ale já jím nejsem a nemám je rád, prohlásil Trump

Hlavní město USA má unikátní právní status, jelikož není americkým státem a funguje ve vztahu s federální vládou, což omezuje jeho autonomii a poskytuje Kongresu mimořádnou kontrolu nad místními záležitostmi. Trump využil této mezery v zákoně k vyslání Národní gardy do Washingtonu, aby bojovala proti tomu, co označil za nekontrolovatelnou kriminalitu a bezdomovectví.

Obyvatelé města zároveň mohou volit starostu a členy městské rady. Městští činitelé Trumpovo tvrzení ohledně bující kriminality odmítli a poukázali na federální a městské statistiky, které ukazují, že od prudkého nárůstu v roce 2023 kriminalita výrazně poklesla.

Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně

Nasazení vojáků k vymáhání práva ve Washingtonu podporuje 38 procent Američanů, proti je 46 procent, vyplynulo mezitím z průzkumu agentury Reuters a společnosti Ipsos. Zbytek dotazovaných si nebyl jistý, nebo se nevyjádřil. Nejsilněji toto rozhodnutí podporují republikáni, těch se kladně vyjádřilo 76 procent z dotázaných, z demokratů ho podpořilo osm procent účastníků sondáže.

Mezi lidmi, kteří se nehlásí k žádné z těchto stran, bylo 28 procent pro nasazení Národní gardy a 51 proti. Agentura Reuters zároveň napsala, že Trumpova popularita od jeho lednového návratu do Bílého domu poklesla, přičemž 40 procent účastníků průzkumu uvedlo, že schvalují jeho výkon v roli prezidenta. Na začátku jeho druhého mandátu ho podporovalo 47 procent dotázaných. Nejsilnější podporu má mezi svými republikány. Průzkumu se zúčastnilo 1 022 dospělých Američanů z celé země.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Ve vilkové čtvrti v Náchodě v noci někdo zapálil auto, policie hledá svědky

Kriminalisté prověřují pondělní noční požár osobního auta v Náchodě. Zjistili, že vůz kdosi podpálil. Žádají proto veřejnost o pomoc. Auto je zcela zničené, podle odhadu vyšetřovatelů je škoda 60...

27. srpna 2025  9:57

Chci tresty smrti za vraždy spáchané ve Washingtonu, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že bude usilovat o trest smrti za vraždy spáchané ve Washingtonu, D.C. Šéf Bílého domu tento měsíc povolal Národní gardu do demokraty spravované...

27. srpna 2025  9:51

Češi v prvním pololetí prosázeli přes půl bilionu korun. Dominují hrací automaty

Lidé v Česku v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách 510,6 miliardy korun. Ukázala to data Finanční správy o hazardní dani. Objem vkladů proti loňskému prvnímu pololetí vzrostl o 9,5 procenta....

27. srpna 2025  9:38

První verdikt o „nepřiznané koalici“ SPD. Pardubický soud zamítl žalobu strany Volt

Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušil registraci kandidátky hnutí SPD. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka měla být registrována jako...

27. srpna 2025  9:35

Dánsko viní Američany z vlivových operací v Grónsku, předvolalo si diplomata

Dánsko si předvolalo nejvýše postaveného diplomata Spojených států z ambasády v Kodani kvůli zprávám o Američanech, kteří se za pomoci vlivových kampaní snaží narušit vztahy Dánska a Grónska....

27. srpna 2025  8:49,  aktualizováno  9:26

V Indonésii veřejně zbičovali smilníky, gamblery a homosexuály

V indonéské provincii Aceh v úterý na veřejnosti zbičovali deset lidí za porušení islámského práva šaría. Vedle smilníků a gamblerů se jednalo i o dva muže, kteří se objímali a líbali, napsala...

27. srpna 2025  9:06

La Manche nepřekonal. Peníze pro nemocnou Amálku však plavec získal

Zklamáním skončila snaha Marka Protivy pokořit 20. srpna kanál La Manche. Kvůli počasí lodivod plavbu odsouval. Poslední možný termín měl být v pondělí. Ani ten ale dálkovému plavci nevyšel. I s...

27. srpna 2025  8:41

Po neúspěších si Muskova Starship připsala dobrý let i s výbušným koncem

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship s nosičem Super Heavy společnosti...

27. srpna 2025  6:31,  aktualizováno  8:21

Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do voleb nepadne. Mohou se ještě doplňovat důkazy

Soud nestihne do říjnových sněmovních voleb nařídit hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, nový rozsudek tak do voleb nepadne, uvedl soudce Jan Šott, který má případ na starosti. V kauze možného...

27. srpna 2025  7:52

Trest za nákupy ruské ropy. Indie čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Ve středu vstoupila v platnost vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Trump tak reaguje na nekončící prodej ruské ropy směrem do Indie, která tím poskytuje...

27. srpna 2025  7:34

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Bývalý brazilský prezident Bolsonaro je pod neustálým dohledem. Hrozí mu 40 let vězení

Soudce v Brazílii nařídil policii neustálý dohled nad bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, který čelí obžalobě z pokusu o převrat. Bolsonaro, kterému hrozí až 40 let vězení, by se podle soudce mohl...

27. srpna 2025  7:15

Stihnou se do Lítačky nahrát nové ceny a pásma? Kritici pochybují

Programátoři Operátora ICT musí do konce roku naprogramovat do aplikace Lítačka nové ceny, funkce i pásma. Zpoždění při aktualizacích a opravách totiž čelí kritice ze strany vedení Středočeského...

27. srpna 2025  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.