Demonstranti se u Bílého domu střetli s ochrankou, Trump hrozil zlými psy

Střety s Tajnou službou Spojených států (USSS), která je ochrankou prezidenta a dalších ústavních činitelů, před Bílým domem trvaly více než pět hodin. Davu se podařilo odstranit mobilní kovové bariéry a dostat se až k ostraze, která byla vybavena pořádkovými štíty.

Několik členů ochranky Bílého domu utrpělo drobná zranění, když se snažili demonstranty vytlačit. Při jednom z vyhrocených momentů USSS použila pepřový sprej.

Ochranka si na ně došlápla, chválil ji Trump

Trump na Twitteru ostraze poděkoval za skvělou práci a napsal, že vše bedlivě sledoval a že se nemohl cítit bezpečněji. „Nechali ‚demonstranty‘ vyřvávat a křičet, jak chtěli, ale když se někdo začal chovat příliš živě nebo vybočovat z řady, rychle a tvrdě si na něj došlápli, že nevěděl, odkud rána přišla,“ uvedl prezident.



K zásahu dále Trump poznamenal, že tajná služba pravidelně a „rychle jako kouzlem“ střídala agenty v první linii, že mladé agenty nasazení bavilo a posloužilo jim k jejich výcviku a že nikomu se nepodařilo dostat přes plot. „Pokud by se jim to podařilo, přivítali by je ty nejzlejší psi a nejstrašlivější zbraně, jaké jsem kdy viděl,“ uvedl Trump.

Trump v celé sérii tweetů, které o demonstracích dnes napsal, kritizoval také washingtonskou starostku Muriel Bowserovou. Napsal o ní, že sice stále žádá o peníze a pomoc, ale městskou policii k ochraně Bílého domu neposlala, protože to podle ní nebyla jejich práce.

Protesty zažehla smrt afroameričana při zatýkání

Protesty proti policejní brutalitě tento týden zachvátily řadu amerických měst. Rozšířily se z minnesotské metropole Minneapolis v reakci na pondělní úmrtí afroameričana George Floyda. Ten zemřel poté, co mu bělošský policista při zatýkání několik minut klečel na krku.



V sobotu se však na internetu objevilo nové video, které ukazuje, že na Floydovi během policejního zákroku policista Derek Chauvin neklečel sám, ale i další dva strážníci.

Prezident Trump rovněž uvedl, že za demonstracemi stojí organizované skupiny, které o památku Floyda nestojí. V dalším tweetu obvinil krajně levicové hnutí Antifa a extrémní levici.

Minnesota povolala národní gardu

Pentagon mezitím nařídil armádě, aby v Minneapolis v případě nutnosti nasadila vojenskou policii, guvernér státu Minnesota Tim Walz také vyhlásil plnou mobilizaci národní gardy, což je v tomto americkém státu poprvé od konce druhé světové války.



Do Minnesoty nasadí 1 700 jejích členů, kteří mají dohlížet na pořádek v ulicích. Bude to největší nasazení armády v historii téměř šestimilionového státu. Pět stovek členů Národní gardy povolal také guvernér státu Atlanta, napsal server NBC.

V Detroitu zemřel jeden z protestujících, do davu někdo střílel z vozu. Demonstranti do ulic vyrazili také ve Phoenixu, Denveru, Las Vegas, Los Angeles, New Yorku a dalších amerických městech.