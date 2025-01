Propuštění rukojmích Hamásu? Dohoda je blízko, říká poradce prezidenta Sullivan

V katarském Dauhá mezitím vrcholí další kolo nepřímých rozhovorů o příměří mezi Izraelem a Hamásem v palestinském Pásmu Gazy. Jak diplomaté a zprostředkovatelé, tak představitelé obou válčících stran ve středu prohlašovali, že uzavření dohody je blíže než kdy jindy. Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý prohlásil, že v dosažení příměří věří.

Hamás podle informací AP s návrhem ujednání souhlasí. Palestinské teroristické hnutí nicméně oznámilo, že stále čeká, až Izrael předloží mapy znázorňující stažení své armády z Pásma Gazy.

Agentura AP získala text jedné z verzí návrhu dohody, jehož autenticitu jí potvrdil jeden egyptský a jeden palestinský zdroj. Dokument mluví o přerušení bojů na 42 dnů, osvobození 33 rukojmích včetně pěti izraelských vojaček a propuštění 50 palestinských vězňů za každého izraelského zajatce. Podle zdrojů agentury AFP dohoda počítá s propuštěním 33 rukojmích a zhruba 1000 palestinských vězňů.

Nynější válka v Pásmu Gazy začala poté, co ozbrojenci Hamásu a dalších palestinských skupin 7. října 2023 zaútočili na jih Izraele. Při tom zabili na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších zhruba 250 rukojmích unesli do úzkého pobřežního pásma. Izrael v odvetě vpadl do Gazy, kterou Hamás kontroluje. Při bojích na tomto palestinském území zahynulo od předloňského října přes 46 600 Palestinců, jak uvádějí úřady ovládané Hamásem.