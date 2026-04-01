Po válce s Íránem budeme muset přehodnotit své vztahy s NATO, prohlásil Rubio

  3:58aktualizováno  4:18
Spojené státy budou muset po skončení současné války proti Íránu přehodnotit své vztahy s NATO, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru s televizí Fox News. Konečné rozhodnutí bude podle něj na prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (19. února 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (19. února 2026) | foto: Reuters

„Myslím si bohužel, že budeme muset znovu zvážit, zda tato aliance, která této zemi po dlouhou dobu dobře sloužila, stále plní svůj účel,“ řekl Rubio. Bude podle něj potřeba vyhodnotit, zda „Amerika pouze brání Evropu, kdežto když my potřebujeme pomoc od našich spojenců, odepřou nám práva na využívání základen a odepřou nám i právo a přelety.“

Trump opakovaně kritizuje spojence z NATO kvůli tomu, že podle něj neudělali nic, aby Spojeným státům ve válce proti Íránu pomohli. Washington například žádá o vojenskou podporu k zajištění Hormuzského průlivu. Tuto klíčovou námořní cestu zablokoval Írán v reakci na americké a izraelské útoky, které pokračují pátým týdnem.

O dalších členech NATO prezident také mluví jako o zbabělcích a prohlašuje, že Spojené státy jim jejich přístup nikdy nezapomenou.

