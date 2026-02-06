USA vyzvaly své občany, aby okamžitě opustili Írán

Spojené státy v pátek vyzvaly své občany v Íránu, aby raději co nejdříve opustili zemi kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci. Výzvu zveřejnilo na webu americké velvyslanectví v Teheránu s tím, že na letecké spojení není největší spolehnutí a že mají lidé zvážit možnost odcestování i pozemní cestou.

Prvním doporučením ve zprávě je „okamžitě opustit Írán“. „Mějte plán pro odchod z Íránu, který nebude závislý na pomoci americké vlády,“ uvádí se v dokumentu.

Americké velvyslanectví varuje, že na letecké spoje není spolehnutí a že aerolinie nadále průběžně ruší mezinárodní lety spojené s Íránem. V případě potřeby se proto lidem také doporučuje zvážit přesun pozemní cestou přes Arménii nebo Turecko.

Samostatně se zdůrazňuje, že Američané s dvojím americkým a íránským občanstvím by měli opustit zemi s použitím íránského pasu, protože použití amerického dokladu by mohlo být důvodem k zadržení.

Najdi si úkryt, udělej si zásoby

Těm, kteří nemohou nebo neplánují odjet, se doporučuje, aby si zajistili bezpečné místo k pobytu a měli zásoby vody, jídla, léků a základních potřeb.

Írán zadržel v Perském zálivu dva ropné tankery, informují tamější státní média

„Vyhýbejte se demonstracím, buďte v ústraní a všímejte si svého okolí. Sledujte místní média a získejte aktuální zprávy. Buďte připraveni upravit své plány. Mějte telefon nabitý a udržujte kontakt s rodinou a přáteli, abyste je informovali o svém stavu,“ uvádí dále velvyslanectví.

Mezi USA a Íránem panuje v posledních týdnech zvýšené napětí kvůli krvavému potlačení protivládních nepokojů, které si podle odhadů vyžádaly mezi Íránci tisíce mrtvých.

V současné době mají Spojené státy v oblasti námořní síly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí před několika dny varoval, že americký útok by znamenal regionální ozbrojený konflikt. Proti americkému vojenskému zásahu se staví i řada zemí v regionu, které se obávají nestability, kterou by takový útok vyvolal.

Zatím se vedou rozhovory

Hrozbu amerického zásahu také oddalují rozhovory mezi USA a Íránem. Přestože hlavním tématem jednání má být íránský jaderný program, Spojené státy daly tento týden najevo, že hovořit chtějí také o íránském programu balistických střel, násilném potlačení lednových protirežimních protestů a íránské podpoře ozbrojených skupin v regionu. Írán zároveň usiluje o to, aby případná dohoda o jaderném programu zahrnovala zrušení uvalených sankcí, které dusí jeho ekonomiku.

Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

Írán dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o získání jaderných zbraní, nicméně se nechce vzdát obohacování uranu, které je podle něj nutné pro potřeby jeho civilní jaderné energetiky.

USA s Íránem o jeho jaderném programu jednaly již loni při sérii rozhovorů, které se konaly také v Maskatu. Tyto diskuse ale přerušily červnové útoky izraelské armády proti jaderným a dalším cílům v Íránu, do kterých se jednorázově zapojily i Spojené státy.

Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12. dubna 2022)
Letoun Hornet startuje z americké lodi Abraham Lincoln. (16. ledna 2026)
Po celém světě probíhají protes. ledna ty proti násilí íránského režimu na civilistech (18. ledna 2026)
Po celém světě probíhají protes. ledna ty proti násilí íránského režimu na civilistech (18. ledna 2026)
12 fotografií
