USA vyzvaly své občany, aby okamžitě opustili Írán

Prvním doporučením ve zprávě je „okamžitě opustit Írán“. „Mějte plán pro odchod z Íránu, který nebude závislý na pomoci americké vlády,“ uvádí se v dokumentu.
Americké velvyslanectví varuje, že na letecké spoje není spolehnutí a že aerolinie nadále průběžně ruší mezinárodní lety spojené s Íránem. V případě potřeby se proto lidem také doporučuje zvážit přesun pozemní cestou přes Arménii nebo Turecko.
Samostatně se zdůrazňuje, že Američané s dvojím americkým a íránským občanstvím by měli opustit zemi s použitím íránského pasu, protože použití amerického dokladu by mohlo být důvodem k zadržení.
Najdi si úkryt, udělej si zásoby
Těm, kteří nemohou nebo neplánují odjet, se doporučuje, aby si zajistili bezpečné místo k pobytu a měli zásoby vody, jídla, léků a základních potřeb.
„Vyhýbejte se demonstracím, buďte v ústraní a všímejte si svého okolí. Sledujte místní média a získejte aktuální zprávy. Buďte připraveni upravit své plány. Mějte telefon nabitý a udržujte kontakt s rodinou a přáteli, abyste je informovali o svém stavu,“ uvádí dále velvyslanectví.
Mezi USA a Íránem panuje v posledních týdnech zvýšené napětí kvůli krvavému potlačení protivládních nepokojů, které si podle odhadů vyžádaly mezi Íránci tisíce mrtvých.
V současné době mají Spojené státy v oblasti námořní síly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí před několika dny varoval, že americký útok by znamenal regionální ozbrojený konflikt. Proti americkému vojenskému zásahu se staví i řada zemí v regionu, které se obávají nestability, kterou by takový útok vyvolal.
Zatím se vedou rozhovory
Hrozbu amerického zásahu také oddalují rozhovory mezi USA a Íránem. Přestože hlavním tématem jednání má být íránský jaderný program, Spojené státy daly tento týden najevo, že hovořit chtějí také o íránském programu balistických střel, násilném potlačení lednových protirežimních protestů a íránské podpoře ozbrojených skupin v regionu. Írán zároveň usiluje o to, aby případná dohoda o jaderném programu zahrnovala zrušení uvalených sankcí, které dusí jeho ekonomiku.
Írán dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o získání jaderných zbraní, nicméně se nechce vzdát obohacování uranu, které je podle něj nutné pro potřeby jeho civilní jaderné energetiky.
USA s Íránem o jeho jaderném programu jednaly již loni při sérii rozhovorů, které se konaly také v Maskatu. Tyto diskuse ale přerušily červnové útoky izraelské armády proti jaderným a dalším cílům v Íránu, do kterých se jednorázově zapojily i Spojené státy.