USA chystají internetový portál, který Evropě ukáže blokovaný obsah. Budí obavy

Autor: ,
  8:39
Americké ministerstvo zahraničí vyvíjí internetový portál, který umožní lidem v Evropě i jinde ve světě zobrazit obsah zakázaný jejich vládami. Uživatelé by si tak mohli prohlížet zablokovaný obsah, který by mimo jiné mohl zahrnovat projevy nenávisti či teroristickou propagandu. Stránka bude mít podle zdrojů doménu freedom.gov. O záměru informovala agentura Reuters s odkazem na tři informované zdroje.

Americký ministr zahraničí Donald Trump | foto: Kevin LamarqueReuters

Činitelé podle jednoho ze zdrojů diskutovali o zahrnutí funkce virtuální privátní sítě (VPN), což by znamenalo, že by aktivita uživatele vypadala tak, že si stránku prohlíží ve Spojených státech. Aktivita uživatelů na této stránce podle zdroje nebude sledována.

Projekt měl být podle zdrojů představen na Mnichovské bezpečnostní konferenci minulý týden, jeho odhalení ale bylo odloženo. Agentuře Reuters se nepodařilo zjistit, proč ke spuštění nedošlo, nicméně někteří představitelé ministerstva zahraničí, včetně právníků, podle dvou zdrojů vyjádřili ohledně plánu obavy. Povahu těchto výhrad ale zdroje blíže neupřesnily.

Drží Trump prst na „vypínači internetu“? Evropa zaspala, náprava přijde na miliardy

Projekt by ovšem mohl zhoršit vztahy mezi administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a tradičními spojenci USA v Evropě, které jsou již napjaté kvůli obchodním sporům, válce na Ukrajině a Trumpově snaze získat kontrolu nad Grónskem, které je autonomní součástí Dánského království. Washington by se po spuštění stránky obcházející místní zakázaný obsah také mohl ocitnout v poněkud netradiční pozici, jelikož by tak uživatele v zahraničí nabádal k porušování místních zákonů, poznamenala agentura Reuters.

Svoboda projevu jako jedna z Trumpových priorit

Americké ministerstvo zahraničí v prohlášení Reuters sdělilo, že nemá plány na obcházení cenzury, které by se týkaly výhradně Evropy. „Pro ministerstvo zahraničí je však digitální svoboda prioritou, a to zahrnuje šíření privátních a cenzuru obcházejících technologií, jako jsou sítě VPN,“ uvedlo. Americká diplomacie zároveň označila tvrzení, že představení portálu bylo odloženo, za nepravdivé a odmítla, že by právníci ministerstva vyjádřili obavy.

Trumpova administrativa označuje svobodu projevu za jednu z priorit své zahraniční politiky, a to i směrem k Evropě či Brazílii. Zaměřuje se přitom zejména na to, co označuje za potlačování konzervativních hlasů.

Chcete do USA? Ukažte své příspěvky na sítích. Úřady chtějí lustrovat turisty

Evropský přístup ke svobodě projevu se liší od toho amerického, kde ústava chrání prakticky veškeré projevy. Omezení v Evropské unii vycházejí ze snahy zabránit opětovnému šíření extremistické propagandy, která podnítila nacismus, včetně očerňování Židů, cizinců a menšin.

Američtí představitelé mezitím kritizují evropské postupy v této věci, o nichž tvrdí, že umlčují pravicové politiky, mimo jiné v Rumunsku, Německu a Francii. V této souvislosti americká vláda například označila akt o digitálních službách Evropské unie či britský zákon o online bezpečnosti za prostředky omezující svobodný projev. Zastoupení EU ve Washingtonu na žádost Reuters o komentář k chystanému portálu dosud nezareagovalo.

Vance v Mnichově tvrdě kritizoval Evropu. Chce vyvolat roztržku? ptá se Brusel

V rámci pravidel, která nejvíce dopadají na sociální sítě a velké platformy, jako je Facebook a X, je v EU omezována dostupnost, a v některých případech je vyžadováno rychlé odstranění obsahu klasifikovaného jako nezákonný nenávistný projev, teroristická propaganda nebo škodlivé dezinformace. Tato opatření vycházejí ze souboru pravidel, zákonů a rozhodnutí přijímaných od roku 2008, připomněla agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse (45 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vzpouru

Příznivci bývalého jihokorejského prezidenta Jun Suk-jola demonstrují před...

Jihokorejský soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi za krátké vyhlášení stanného práva v prosinci 2024 doživotní trest. Podle obžaloby se dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj původně...

19. února 2026  8:24,  aktualizováno  9:02

Začalo to Harrym Potterem. Na český trh míří nová fantasy senzace Alchemised

Obálka románu Alchemised

Americkému nebinárnímu autorstvu SenLinYu v dětství zakázali číst Harryho Pottera, takže později natruc ve svých příbězích vehnalo Hermionu do náruče Draca Malfoye. V dubnu mu vyjde český překlad...

19. února 2026  8:50

Kandidát do vlády Červený dorazil na Hrad. Chci poznat jeho názory, řekl Pavel

Přímý přenos
Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...

Prezident Petr Pavel přijme kandidáta Motoristů sobě na ministra životního prostředí Igora Červeného, chce si vyslechnout jeho názory. Prezident předpokládá, že Červeného jmenuje ministrem příští...

19. února 2026  5:55,  aktualizováno  8:45

USA chystají internetový portál, který Evropě ukáže blokovaný obsah. Budí obavy

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Americké ministerstvo zahraničí vyvíjí internetový portál, který umožní lidem v Evropě i jinde ve světě zobrazit obsah zakázaný jejich vládami. Uživatelé by si tak mohli prohlížet zablokovaný obsah,...

19. února 2026  8:39

Změna PET lahví podle EU. Do roku 2030 poroste recyklovaná složka

ilustrační snímek

PET lahve se opět změní. Více recyklace, méně nevyužitého odpadu, to je hlavní smysl další chystané novinky. Po víčkách, které nejdou oddělit a cvrnkají při pití zákazníky do nosu, se změní i design...

19. února 2026  8:30

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou. Skvělá práce, ocenil

Donald Trump (16. února 2026)

Vyostřená debata ministra zahraničí Petra Macinky s bývalou první dámou a ministryní zahraničí Spojených států Hillary Clintonovou se dostala až k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Macinku...

19. února 2026  7:57,  aktualizováno  8:13

Byznys snů, nebo běžný nájem? V Kolíně se rozhořel spor kvůli školní jídelně

Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v...

Přemrštěná cena, nebo běžná nájemní smlouva za standardní tržní hodnotu? Na tom se neshodne vedení kolínské radnice v čele se starostou Michaelem Kašparem (Změna pro Kolín) a krajský zastupitel...

19. února 2026

Moře vyplavilo na pláž u Skotska plasty z 60. let. Dobrovolníky udivilo množství

Plastový odpad z rybolovu na pláži jednoho z ostrovů britského souostroví...

Pláž jednoho z ostrovů britského souostroví Orkneje zaplnily plastové lahve a další odpadky vyplavené z moře. Odpad pochází z Kanady, kde byl vyroben v 60. a 70. letech minulého století. Množství...

19. února 2026

USA od Íránu očekávají písemný návrh, jak vyřešit spor. Rubio bude jednat v Izraeli

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Podle vysoce postaveného amerického činitele se očekává, že Írán předloží písemný návrh, jak vyřešit svůj spor se Spojenými státy. Dokument by měl navazovat na úterní americko-íránská jednání v...

19. února 2026  6:34

Po mrazivé zimě nastane změna. Postupně se oteplí, příští týden bude až 15 stupňů

Inverze z Ještědu

I ve čtvrtek se teploty budou držet nízko, s maximy mezi -2 až +3 °C. V noci na pátek se zintenzivní sněžení, ráno a dopoledne dorazí na jih republiky. Pátek bude poměrně slunečný, na západě se...

19. února 2026  6:25

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tragédie po pádu laviny v Kalifornii. Nepřežilo osm lyžařů, po dalším se pátrá

Pátrání v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu laviny. (18....

Po úterním pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii zemřelo osm lyžařů, po jednom se ještě pátrá, uvedla ve středu místní šerifka. Jde o nejhorší podobné neštěstí ve Spojených státech...

18. února 2026  20:36,  aktualizováno  19. 2. 6:15

Opravili střechu a skončili. Brno nadále tápe, jak naloží s chátrajícími lázněmi

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...

Už několik desetiletí budova zábrdovických lázní v Brně pouze chátrá. Stavba navržená proslulým architektem Bohuslavem Fuchsem marně čeká na nové využití. Dosavadní snahy o její oživení skončily...

19. února 2026  5:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.