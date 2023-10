Levičáci do Kalifornie, pravičáci na jih. V USA už si vybírají školy podle názorů

Když se Pensylvánská univerzita umístila v každoročním žebříčku organizace The Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), jenž klasifikuje univerzity podle svobody projevu, na nelichotivém druhém místě od konce, zdejší konzervativně laděné studenty to nepřekvapilo.

„Mezi republikány na univerzitě panuje obecné přesvědčení, že pokud hlasitě zastáváte názory, na které se obecná populace Pensylvánské univerzity nedívá příznivě, můžete mít problém,“ uvádí předseda univerzitních republikánů Peter Kapp. Že univerzita má v otázce svobody projevu problémy, říká i předsedkyně tamní pobočky organizace Mladí demokratičtí socialisté Ameriky Taja Mazajová. Nebezpečí ohrožení svobody projevu však zmiňují jako problém především konzervativní studenti.

Podle seznamu FIRE je z tohoto hlediska nejsvobodnější americkou vysokou školou Michiganská technologická univerzita, jež se politicky kloní převážně k liberalismu. K tomu má blízko i prestižní Harvardova univerzita, ta se však naopak umístila úplně poslední.

Podobná hodnocení vysokoškolských institucí odhalují, že zájemci o univerzitní vzdělávání při výběru své alma mater berou v úvahu i vlastní politická kritéria. „Existuje skupina studentů, kteří tyto faktory zvažují, pokud jde o to, kam jít na vysokou školu,“ uvádí ředitel pro analýzu FIRE Sean Stevens.

FIRE je jen jedním ze žebříčků, jenž umožňuje příštím členům univerzitní obce rozhodnout se, která vysoká škola nejlépe odpovídá jejich názorovému přesvědčení. Portál Niche specializující se na hodnocení a recenze jednotlivých amerických škol zveřejnil seznamy 25 nejvíce liberálních a 25 nejvíce konzervativních univerzit v USA. „Naším cílem je poskytnout studentům přesnou představu o tom, jaké to skutečně je studovat na konkrétní vysoké škole v závislosti na faktorech, které jsou pro ně důležité,“ uvedl portál.

Mnozí studenti přiznávají, že se ve vysokoškolském prostředí proměněném v politické bojiště necítí dobře, uvádí web deníku USA Today. Levicově orientovaní mají pocit, že školy nedostatečně podporují diverzitu. Ti pravicoví si stěžují na údajné potlačování konzervativních názorů.

Konzervativci nechtějí do New Yorku, liberálové na Floridu

Při rozhodování, kam půjdou, se mladí Američané řídí nejen tím, jaké je převládající politické přesvědčení na konkrétní škole, ale i tím, kde se nachází. „Jakmile jsem se rozhodla, že půjdu na North Carolina Central, vyhledala jsem si, zda je Severní Karolína červený, nebo modrý stát,“ uvádí Angel Amankwaahová z Denveru v narážce na barvy dvou hlavních stran. Jako Afroameričanku ji do školy přitáhl fakt, že „tu jsou studenti, kteří vypadají jako já, a profesoři, kteří vypadají jako já“.

Podle průzkumu poradenské společnosti Art & Science Group, jež se zabývá vysokoškolským vzděláváním, každý čtvrtý budoucí student již vyloučil některou vysokou školu nebo univerzitu kvůli politickému klimatu v daném státě. Liberální studenti se nejčastěji vyhýbají institucím v Alabamě, na Floridě, v Louisianě a Texasu. Naopak konzervativní studenti netouží jít do Kalifornie a New Yorku.

Data think-tanku Pew Research Center ukazují, že 23 z jím analyzovaných 30 vysokých škol se názorově shoduje s většinovou politickou příslušností státu. Zbylých sedm vysokých škol, které jsou s touto politickou příslušností v rozporu, jsou konzervativní instituce ve většinově liberálních státech.

Některé školy toho, že část studentstva nechce kvůli dané státní politice k jejich vzdělávací konkurenci, využívají. Například Hampshire College v Massachusetts nabídla přijetí všem studentům z floridské New College. Pozvání dosud přijalo 35 z nich.

Jeden z osmi floridských studentů podle průzkumu portálu Intelligent přiznal, že nehodlá navštěvovat floridské státní školy kvůli vzdělávací politice současného politického vedení. Guvernér Floridy Ron DeSantis vede kampaň proti progresivnímu „woke“ myšlení, nové učební standardy například uvádí, že černoši se naučili během otroctví i užitečným dovednostem, které jim byly později ku prospěchu v životě.

Podle organizace pro svobodu projevu PEN America většina studentů rozličné názory stále vítá. Politické rozdělení, které je patrné v Kongresu i u běžných Američanů, se ale promítá i do vysokoškolského života. „Polarizace v naší zemi stále narůstá a vysoké školy a univerzity jsou součástí tohoto ekosystému,“ podotýká vzdělávací manažerka organizace Kristen Shahverdianová.