Minulý pátek zaznamenala výrazný výpadek služeb americká společnost Microsoft. Posléze kvůli problémům s komunikačními systémy musel americký Federální úřad pro letectví (FAA) vyhlásit celonárodní pozastavení letů.
Tento týden zaznamenaly problémy s fungováním i systémy důležitých bank. Podle stanice CNN se s výpadkem potýkala i zabezpečená síť americké Národní bezpečnostní agentury (NSA).
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Firmy a organizace, kterých se výpadky dotkly, je veřejně nepřipsaly kybernetickým útokům či jiným zásahům zvenčí s cílem je poškodit. Americká administrativa však čelí podezření, že skrývá informace o podstatě problémů z posledních dnů.
Své pochybnosti v tomto ohledu mají i spojenci prezidenta Trumpa. Někteří dokonce tvrdí, že administrativa o věci lže. Samotný Trump uvedl, že selhání technologií jsou prostě věci, které se stávají.
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„Nemáme žádné poznatky, žádné náznaky, důkazy ani žádné důvody se domnívat, že tyto incidenty mezi sebou souvisí,“ uvedl v noci na středu ministr zahraničí Rubio. Podle něj nejsou ani žádné poznatky, že by výpadky souvisely s akcemi „kybernetických hackerů, zločinců, jiných států či aktérů se zlými úmysly jakéhokoliv druhu“.