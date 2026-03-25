USA vyjednávají jen samy se sebou, vysmál se mluvčí íránské armády Trumpovi

Spojené státy vyjednávají jen samy se sebou a ne s Íránem. Ve středu zveřejněném prohlášení to uvedl mluvčí íránské armády, který zároveň podle zesměšnil americké pokusy dosáhnout dohody o příměří. Prohlášení Teherán vydal poté, co USA podle médií předaly islámské republice 15bodový plán k ukončení války. Válku na konci února rozpoutaly USA s Izraelem s deklarovaným cílem zabránit Íránu získat jaderné zbraně.
Donald Trump (15. března 2026)

Donald Trump (15. března 2026) | foto: ČTK

Teherán. V pozadí pohoří Alborz (31.prosince 2025)
Teherán. V pozadí pohoří Alborz
Íránské pohoří Zagros (15. června 2018)
Snímek zachycující Írán, pohoří Zagros, Bahrajn, Kuvajt, Dubaj, Perský záliv a...
„Strategická síla, o které jste byli zvyklí mluvit, se změnila ve strategické selhání,“ řekl mluvčí íránské armády na adresu Američanů. „Ten, kdo o sobě tvrdil, že je světovou velmocí, by se z této šlamastyky už dostal, kdyby mohl. Nevydávejte svou porážku za dohodu. Vaše éra prázdných slibů končí,“ uvedl.

Zatímco Teherán veřejně prohlašuje, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají, americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že se do jednání ze strany USA zapojili viceprezident J. D. Vance, šéf diplomacie Marco Rubio, prezidentův zeť Jared Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff.

Írán dostal od USA mírový plán. Poskytl obrovský dar, režim se mění, tvrdí Trump

V noci na středu řada médií včetně deníku The New York Times (NYT), izraelské stanice Channel 12 či agentur Reuters a AP zveřejnila informaci, že USA předložily Íránu plán k ukončení války. Podle NYT dostal Teherán plán prostřednictvím Pákistánu, který se rovněž snaží uspořádat mírová jednání na vysoké úrovni.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

USA vyjednávají jen samy se sebou, vysmál se mluvčí íránské armády Trumpovi

Sledujeme online
Donald Trump (15. března 2026)

Spojené státy vyjednávají jen samy se sebou a ne s Íránem. Ve středu zveřejněném prohlášení to uvedl mluvčí íránské armády, který zároveň podle zesměšnil americké pokusy dosáhnout dohody o příměří....

25. března 2026  7:13

Dánské volby vyhráli vládní sociální demokraté, výsledek mají nejhorší od roku 1903

Dánská premiérka Mette Frederiksenová po vítězství v parlamentních volbách....

Parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. Zaznamenali ale nejhorší výsledek od roku 1903. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové...

25. března 2026  7:01

V Dozimetru bude vypovídat ředitel DPP Urbánek. Jednou už u soudu neuspěl

Ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek (21. března 2025)

Ve středu bude před soudem v kauze Dozimetr vypovídat současný generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. Ten na tomto místě nahradil v říjnu 2024 Petra...

25. března 2026

Zemřela hudebnice a skladatelka Irena Havlová, držitelka Českého lva

Vyhlášení vítězů 25. ročníku filmových cen Český lev v pražském Rudolfinu. Cenu...

Hudebnice a skladatelka Irena Havlová zemřela už 31. října 2025 ve věku 66 let. Veřejnost se o jejím úmrtí dozvěděla až nyní, informoval s odkazem na jejího bratra Petr Ostrouchov z vydavatelství...

25. března 2026  6:58

Viktor tvrdě pracuje, napsal Trump. Orbánovi před volbami vyjádřil podporu

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Americký prezident Donald Trump před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil premiéra Viktora Orbána. Na síti Truth Social vyzval Maďary, aby mu dali hlas, a označil ho za silného lídra a...

25. března 2026  6:38

Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě,...

Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako...

25. března 2026  5:23

Poslanci rozhodnou o zastavení růstu sociálních odvodů u OSVČ

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanecká sněmovna rozhodne o zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Vyměřovací základ klesne z letošních 40...

25. března 2026  5:10

Knížkové občanské průkazy končí. Jak si nechat neplatný doklad a jakou má cenu

Nejstarší dosud platný doklad v Česku je knížkový typ z přelomu 40. a 50. let....

Knížkové občanské průkazy se vydávaly nejen za socialismu, ale i v 90. letech. Ještě teď jsou mezi lidmi doklady tohoto typu, třeba i z padesátých let. A dosud mohou platit. Tento poslední závan...

25. března 2026

Evropský zelený jízdní řád diskriminuje jádro a plyn, volají odborníci

Premium
Elektrárna Počerady

Aktuální nastavení taxonomie EU ohrožuje bezpečný průběh dekarbonizace. Energetici volají po revizi pravidel, která nesplnitelnými termíny a zbytečnými restrikcemi znevýhodňují jádro a zemní plyn....

25. března 2026

Rozbité auto i rozvod. Průzkum odhalil, kdy rodiče sáhnou na peníze pro děti

ilustrační snímek

Čeští rodiče se sice snaží odkládat stranou peníze, které by později jejich potomkům usnadnily start do života, nedotknutelné úspory to ovšem pro mnoho z nich nejsou. Každý desátý rodič v průzkumu...

25. března 2026

Jestřáb i pragmatik. Kdo je Íránec, kterého si Trump vybral jako svého člověka

Premium
Co od něj čekat? Mohammad Bagir Gálibáf.

Tohle byste měli číst rychle, než ho smažou. Rakety létají a z profilů íránských favoritů Ameriky na budoucí jednání dělají smuteční oznámení. Teď prst Bílého domu ukázal na předsedu parlamentu...

25. března 2026

Finále se blíží: odhal výsledek. Zjisti, zda dáš u přijímaček ty nejtěžší příklady z matiky

Premium
ilustrační snímek

Řady poskakujících figurek, zvláštní školní hodiny i čtverce ze sirek. Také u třetího dílu nestandardních úloh budete muset zapřáhnout všechny dostupné mozkové závity. Tak čistý papír na stůl před...

25. března 2026

