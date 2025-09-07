Vražda se odehrála v tomto týdnu v nočním vlaku ve velkoměstě Charlotte. Celý incident zachytila kamera instalovaná přímo ve vagonu. Mladá Ukrajinka si po svém nástupu do spoje sedne před Afroameričana v červené mikině. Ten si jí nejdříve nijak nevšímá, žena má po celou dobu na uších sluchátka a dívá se do mobilního telefonu.
Krátce na to ale muž náhle vytahuje svůj nůž, chytne ženinu hlavu a třikrát jí bodne do krku. Mladá Ukrajinka na místě umírá. Ostatní cestující jsou nejdříve v šoku, vrah totiž nadále pochoduje po vagonu zatímco z nože teče krev jeho oběti.
Muž čeká až vlak zastaví na další stanici, svou mikinou si zatím utírá krev z ruky, následně ze spoje odchází. Až po jeho odchodu začnou ostatní cestující jednat a vrhnou se k tělu Zarutské, zalarmují také policii a na místo přivolají záchranku, která ale už nedokáže ženě nijak pomoci.
Místní policie uvedla, že vraha se jim podařilo dopadnout ještě v tentýž večer, momentálně se nachází v nemocnici, hned poté ho chtějí obvinit z vraždy prvního stupně.
Podle amerických médií se jedná o čtyřiatřicetiletého Decarlose Browna, mnohokrát trestaného bezdomovce, jehož trestní rejstřík sahá až do roku 2011. V minulosti byl celkem šest let ve vězení za ozbrojenou loupež.
Po svém propuštění v roce 2020 žil Brown jako tulák a několikrát zneužil záchrannou linku 911, už dříve se také dopustil fyzického napadení ženy. Podle deníku The Independent se Brown snažil při svých soudních líčeních hájit tím, že své deviantní chování neovládá. Porota ale jeho tvrzením nikdy neuvěřila a souzen byl vždy jako příčetný.
Třiadvacetiletá Zarutská pocházela podle svých sociálních sítí z Kyjeva, kde studovala na umělecké škole, do Severní Karolíny se dostala nedávno se statusem válečného uprchlíka. Ve městě Charlotte žila díky podpoře od rodiny, přičemž se zde chtěla stát veterinární asistentkou.