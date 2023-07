Za půl roku 28 masových vražd se 140 mrtvými. USA posunuly chmurný milník

Jako masová vražda se definuje událost, kdy během 24 hodin dojde k zabití čtyř a více lidí, vyjma útočníka. Jejich letošní počet ve Spojených státech překonal předchozí rekord sedmadvaceti z druhé poloviny loňského roku.

Profesor kriminologie na Northeastern University James Alan Fox, který na databázi spravovanou agenturou AP, USA Today a univerzitou právě od roku 2006 dohlíží, si taková čísla nepředstavoval.

„Říkávali jsme, že jich bývá od dvou do tří desítek ročně. Fakt, že jich je 28 jen za půl roku, je ohromující,“ komentuje. I tak věří, že zbytek roku by mohl být klidnější, a to navzdory většímu počtu násilností, ke kterým došlo během svátečního víkendu 4. července.

Psychiatrička a zástupkyně ředitele Výzkumného programu prevence násilí na Kalifornské univerzitě v Davisu Amy Barnhorstová doufá, že šlo pouze o výkyv. „V druhém půlroce buď dojde k menšímu počtu vražd, nebo jsou aktuální čísla součástí dlouhodobého trendu, ale to se ještě chvíli nedozvíme,“ říká.

Alarmující číslo ovšem přičítá rostoucímu počtu amerických obyvatel se zvýšeným počtem zbraní. Masové vraždy jsou však statisticky vzácné a představují pouze zlomek celkového násilí páchaného střelnými zbraněmi v zemi.

Avšak téměř všechny masové vraždy v první polovině letošního roku, 27 z 28, se zbraní týkaly. Druhým případem byl požár, při kterém zahynuli čtyři lidé v domě v Monroe ve státě Louisiana.

Navzdory bezprecedentnímu násilí se Národní střelecká asociace nicméně nadále ostře staví proti regulaci střelných zbraní, včetně pušek typu AR-15 a jí podobných. Právě ona byla přitom podle databáze použita nejméně při čtyřech masových vraždách ve vymezeném období.

„Neustálé snahy Joea Bidena a Kamaly Harrisové o okleštění druhého dodatku nezajistí Američanům bezpečí, naopak jen povzbudí zločince,“ uvedl v prohlášení mluvčí NRA Billy McLaughlin. „Proto NRA pokračuje v boji za zákony o sebeobraně. Buďte si jisti, že nikdy neustoupíme a nikdy se nebudeme omlouvat za to, že hájíme právo na sebeobranu dbalých Američanů,“ vysvětluje.