Rok od vpádu do Kapitolu. A mnozí Američané stále nevěří Bidenově výhře

Průzkum pro Axios-Momentive ukázal nejen to, že si pouze 55 procent Američanů myslí, že nový prezident Biden vyhrál poctivě. Většina oslovených se také obává, že se události z 6. ledna 2021 v budoucnu zopakují.

Výzkumníci se mezi 1. a 5. lednem ptali téměř 2 700 lidí. Zjistili, že zhruba polovina republikánů má za to, že hrozí nový incident. Mezi demokraty pak lidí se stejným názorem bylo 70 procent. Vpád do Kapitolu také změnil způsob, jakým Američané vnímají svou demokraticky zvolenou vládu.

A 37 procent dotázaných uvedlo, že ztratili víru v demokracii v USA, konkrétně 47 procent republikánských a 28 procent demokratických voličů. Republikáni také stále mnohem více než demokraté věří tomu, že volební podvody „jsou v jejich zemi problém“.

Právě lži o ukradených volbách, které Trump a jeho tým soustavně vypouštěl do světa, přitom přesně před rokem vedly k bouřlivému dění ve Washingtonu. Dodnes nebyl předložen jediný relevantní důkaz, který by tyto informace potvrdil.

„Proč jsem vstoupil do Kapitolu? Nevím“

Americká média před prvním výročím vpádu do Kapitolu přináší výpovědi některých účastníků bezprecedentního incidentu. Na motivaci a životních příbězích respondentů se ukazuje, jak rozmanitý naštvaný dav byl. Někteří dnes svých činů litují.

„Proč jsem vstoupil do budovy Kapitolu? Nemám dobrou odpověď. Tisíckrát jsem si to v hlavě přehrával a pořád si nejsem jistý, proč jsem nedokázal rozeznat, co se odehrává, a postupovat jinak. Celá zkušenost byla neskutečná. Důvěřoval jsem prezidentovi, a to byla velká chyba,“ napsal bývalý voják Leonard Gruppo soudci. Nakonec dostal tři měsíce domácího vězení.

Gruppo není jediným odsouzeným, který se distancoval od exprezidenta či jeho spojenců a od násilností spáchaných 6. ledna 2021. „Neustále vypouštěli falešný příběh o ukradených volbách a o tom, že je ‚naše povinnost‘ postavit se tyranii. Neuvědomoval jsem si však, že těmi tyrany, co se za každou cenu zoufale drželi moci, byli oni,“ řekl Robert Palmer.

Ten byl za útoky na policisty odsouzen ke 63 měsícům za mřížemi. U soudu řekl, že se za své počínání při vpádu do Kapitolu stydí. Lítost vyjádřila i Dona Sue Bisseyová, která skončila ve vězení na dva týdny.

„Jsem hluboce zarmoucena událostmi, které se toho dne staly, a velmi lituji, že s nimi budu navždy spojovaná,“ napsala. Jejím cílem prý před rokem nebylo vyvolat jakékoli problémy, ale „vyjádřit podporu“.

Pro všechny stíhané za účast na nepokojích je pochopitelně výhodné prezentovat sebe samé pouze jako lidi, kteří se nechali strhnout davem, a odsuzovat násilí, které si vyžádalo pět mrtvých a desítky zraněných.

Jeden takovýto případ list přibližuje ve středečním díle svého podcastu The Daily, v němž herci čtou přepis rozhovoru vyšetřovatelů s mužem obviněným z několika méně závažných zločinů.

Robert Reeder agentům Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) řekl, že měl jisté pochybnosti o výsledku prezidentských voleb a že do centra Washingtonu se 6. ledna vydal spíše proto, že „neměl nic lepšího na práci“. Hovořil o „stádové mentalitě“ a označoval se za hlupáka za to, že vešel na půdu Kongresu.

„Kdyby mi ta ochranka prostě řekla něco jako ‚Pane, sem nemůžete!‘, tak bych tam nevešel. (...) Prostě mě nikdo nezastavil,“ vypověděl. Účast na nepokojích označil Reeder za největší chybu svého života a vyšetřovatelům popsal, že událost „obrátila jeho život vzhůru nohama“.

„Ani moji sousedé už se se mnou nebaví, a to jsme měli skvělé vztahy. Ale všichni spolu mluví a přišli na to a... když jdu ven k autu, vidím je a řeknu ‚ahoj‘, tak mě ani nepozdraví. A to bolí,“ řekl bývalý řidič doručovací služby FedEx, který po událostech z loňského ledna přišel o práci.

Podle listu The New York Times nicméně některé důkazy naznačují, že Reederovo vyprávění nebylo zcela pravdivé. Po rozhovoru s FBI se objevilo video ze 6. ledna, které jej ukazuje v konfrontaci s policistou, kterou před vyšetřovateli zlehčoval. Soudce mu nakonec vyměřil tři měsíce vězení, přičemž Reedera nařkl z „přepisování historie“.

Ne všichni obžalovaní se k násilnostem či svým vlastním činům staví stejně jako Reeder nebo Palmer. Například Paul Hodgkins odsouzený k osmiměsíčnímu trestu skrze právníka vzkázal, že velká část veřejnosti „hází kamenem, aniž by si plně uvědomovala vlastní nerozvážnost a pokrytectví“.

Jenna Ryanová, která svou návštěvu Kapitolu dokumentovala na sociálních sítích, zase soudu napsala, že ne všechno, co ten den udělala, bylo špatně. Během roku od vpádu Trumpových příznivců do budovy Kongresu se více než 150 lidí v této souvislosti přiznalo ke zločinům, více než 70 si vyslechlo tresty. Nikdo z obžalovaných zatím nebyl u soudu zproštěn obvinění, dodává AP.