Trumpova vláda žaluje Kalifornii kvůli překreslení volebních obvodů

Autor: ,
  13:41
Ministerstvo spravedlnosti USA žaluje Kalifornii ve snaze zablokovat překreslení tamních volebních obvodů, které má ve volbách do Kongresu zvýhodnit demokraty a které minulý týden odsouhlasili kalifornští voliči. Přijaté opatření má Demokratické straně přinést až pět mandátů navíc ve volbách do Sněmovny reprezentantů příští rok. Převážně demokratický stát reagoval na Texas, kde republikáni letos překreslili hranice volebních obvodů tak, aby do budoucna zvýhodnili své spolustraníky.
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom (8. listopadu 2025)

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom (8. listopadu 2025) | foto: ČTK

Podporovatelé návrhu na překreslení kongresových obvodů na mítinku v San...
Poutač odpůrců překreslení kongresových obvodů u kalifornského Fresna (8. října...
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom /4. listopadu 2025)
Poutač na podporu překreslení kongresových obvodů nad dálnicí v kalifornském...
17 fotografií

Novou volební mapu Kalifornie prosazoval její demokratický guvernér Gavin Newsom, o kterém se spekuluje jako o možném kandidátovi v příštích prezidentských volbách. Překreslení obvodů v Texasu naopak podpořil republikánský prezident Donald Trump. Žaloba tak připravila půdu nejen pro právní, ale také politický souboj, píše web stanice CBS News.

Pro změnu hranic volebních obvodů se podle průběžných výsledků vyslovilo téměř 64 procent Kaliforňanů. Změny demokratům dávají šanci získat v příštích volbách do Kongresu pět křesel navíc, nyní obsazených republikány. Zástupci Kalifornie ve Sněmovně reprezentantů mají v současnosti 52 křesel.

Ministerstvo spravedlnosti se ve čtvrtek připojilo k žalobě, kterou minulý týden podala kalifornská větev Republikánské strany. Trumpova administrativa viní Kalifornii z toho, že překreslení volebních obvodů je motivované rasou, tudíž je protiústavní. Nová mapa „manipuluje s hranicemi obvodů s cílem zvýšit volební sílu hispánských Kaliforňanů na základě jejich rasové příslušnosti,“ stojí podle CBS News v žalobě. Od soudu vláda žádá, aby zakázal Kalifornii novou mapu používat v jakýchkoliv volbách.

Texaský republikánský guvernér Greg Abbott v srpnu podpisem stvrdil novou mapu volebních obvodů Texasu schválenou texaským zákonodárným sborem, která má za cíl získat republikánům pět v křesel ve Sněmovně reprezentantů, jež nyní drží demokraté. Organizace na ochranu občanských práv kvůli nové texaské mapě podaly žalobu s tím, že podle nich snižuje volební sílu voličů z menšin.

Donald je odepsaný! Gavin MacFešák zvedá prapor zkroušených demokratů

Dva nejlidnatější státy USA stojí v čele celostátního boje o přetvoření volebních map před volbami do Kongresu příští rok. Prezident Trump se snaží posílit těsnou většinu republikánů ve federální Sněmovně reprezentantů, a zabránit tak opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Rozložení voličské podpory před volbami do Sněmovny reprezentantů v příštím roce podle portálu 270towin:

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

RSkopeček je místopředsedou Sněmovny. Neuspěli Piráti, Richterová se zlobí

Jan Skopeček (ODS) byl zvolen místopředsedou Sněmovny. (14. listopadu 2025)

Jan Skopeček z ODS byl zvolen místopředsedou Sněmovny, neuspěla kandidátka Pirátů Olga Richterová. Již dříve byli zvoleni Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě, jedna pozice...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  14:01

Policie pátrá po mladém muži z Jablonce, zdobí ho výrazné tetování

Policie pátrá po Danielu Knapovi.

Policisté vyhlásili pátrání po třicetiletém Danielu Knapovi z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry ale v poslední době bydlí v Brandýse nad Labem. Právě tam ho před týdnem viděli naposledy. Muž má...

14. listopadu 2025

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes monitoruje...

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  13:58

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

14. listopadu 2025  13:56

Trumpova vláda žaluje Kalifornii kvůli překreslení volebních obvodů

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom (8. listopadu 2025)

Ministerstvo spravedlnosti USA žaluje Kalifornii ve snaze zablokovat překreslení tamních volebních obvodů, které má ve volbách do Kongresu zvýhodnit demokraty a které minulý týden odsouhlasili...

14. listopadu 2025  13:41

Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi k Babišově střetu zájmů

Předseda ANO Andrej Babiš po koaličním jednání s SPD a Motoristy (13. listopadu...

Lidovci chtějí s podporou ODS, STAN a TOP 09 mimořádnou schůzi Sněmovny ke střetu zájmů šéfa ANO Andreje Babiše, řekl šéf poslanců KDU-ČSL Tom Philipp. Měl by objasnit, jak chce řešit svůj střet...

14. listopadu 2025  12:21,  aktualizováno  13:35

Zahraniční politika průměr, bydlení horší čtyřka. Čtenáři dali známky Fialově vládě

Premiér Petr Fiala po jednání vlády, posledním před volbami do Sněmovny (30....

Vláda premiéra Petra Fialy podala minulý týden demisi a po čtyřech letech se chystá k odchodu. Redakce iDNES.cz se proto zeptala čtenářů, jak by jako ve škole oznámkovali jednotlivé oblasti, které má...

14. listopadu 2025  13:31

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  13:23

Voliči ANO a Motoristů jsou po volbách spokojenější s fungováním demokracie

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

S fungováním demokracie v Česku je spokojeno 47 procent lidí, u zbylých 53 procent naopak panuje nespokojenost. Průzkum agentury STEM, který se konal po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny,...

14. listopadu 2025  13:16

Horká linka i psychologická pomoc. Česko se chystá na válečné veterány z Ukrajiny

Cvičení 3. samostatné útočné brigády ukrajinských ozbrojených sil (23. dubna...

Po skončení války na Ukrajině mnohé země napříč Evropou očekávají příchod válečných veteránů. Počítá se s tím, že někteří zamíří za svými manželkami a dětmi, které utekly před válkou. Odhadovat, o...

14. listopadu 2025  13:14

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG – ELEKTRO S AJ

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 55 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 855 volných pozic

Kruháč vzal zleva, při předjíždění boural. Řidič ve Varech zběsile ujížděl hlídce

Řidič ujížděl policistů. Kruháč vzal zleva, pak při předjíždění boural

Blinkr, který zapomněl řidič BMW „vyhodit“ při výjezdu z kruhové křižovatky v Karlových Varech, byl v úterý v podvečer důvodem, proč se jej jala stavět hlídka policie. Motorista ovšem nedbal sirén a...

14. listopadu 2025  13:03

Investiční skupina Kaprain uzavřela smlouvu o prodeji části mediální skupiny MAFRA

Pavel Tykač

Investiční skupina Kaprain a společnost TYMEPRAX a.s. uzavřely smlouvu o prodeji části mediální skupiny MAFRA. Ve vydavatelství získá skupina Pavla Tykače padesátiprocentní podíl.

14. listopadu 2025  12:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.