Mám zpoždění a křeče. Žena volá republikánům a informuje je o své menstruaci

Svérázným způsobem se do předvolebních třenic rozhodla zapojit kalifornská občanka a exkandidátka do Kongresu Dara Fayeová. Republikánům, kteří chtějí omezit právo na potrat, volá a informuje je o svých gynekologických obtížích. Třeba o nepravidelné menstruaci. Míní, že když politici takto zasahují do životů žen, určitě mají potřebné lékařské vzdělání v této oblasti.