Matka všech bitev, úzkost, šílenství. Napjatý svět sleduje sčítání v USA

„Je to trochu jako finále mistroství světa ve fotbale,“ řekl listu The New York Times indonéský profesor mezinárodních vztahů Moch Faisal Karim. Tisíce jeho krajanů se shromáždili v kavárnách a restauracích, aby v televizi sledovali, jak se americké státy na volební mapě barví do ruda či do modra.



Podobné scény jsou k vidění od Austrálie po Zimbabwe. „Po celém světě se sledování výsledků amerických voleb stalo spletitým, fascinujícím dramatem, u něhož nesmí nikdo chybět. Sázky jsou globální, stejně jako publikum,“ píše americký list.

„Intenzivní pozornost odráží přetrvávající sílu Ameriky a nepředvídatelnost posedních čtyř let. Jeho první funkční období provázelo překvapení za překvapením a svět chce zoufale vědět, jestli Trumpova éra bude pokračovat, nebo jestli se USA vrátí k tradičnějšímu kurzu, jak slibuje Joe Biden.“



Extrémní pozornost, kterou svět upíná k nečekaně vyrovanému souboji o Bílý dům, ilustrují i některé titulky světových médií.

Rusko: „Šílenství amerických voleb“



Indie: „Spojené státy úzkosti“

Brazílie: „Trumpovo vítězství na Floridě pohřbilo sen o totálním vítězství demokratů“

„Atmosféra je plná napětí. Souboj Bidena a Trumpa je o prsa oba si připravují vítěznou řeč,“ hlásí ukrajinský kanál Inter TV. Íránská státní média informují o možnosti „občanské války“ v těžce polarizované Americe. O hrozbě povolebních nepokojů se hojně informuje i v Číně.

„Je to matka všech bitev a Američané to chápou,“ píše komentátor Le Monde. „Spojené státy tají dech. Země po volbách zatím nemá jasného vůdce,“ hlásá italský list La Stampa.

„Náskok demokratů se rozplynul, jako pára nad hrncem,“ psal zimbabwský Herald po oznámení výsledků z Floridy.



Ze světa už také přicházejí první reakce na Trumpovo povolební vystoupení, v něměž se přečasně označil za vítěze voleb.

„Začala bitva o legitimitu výsledků,“ řekla německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová , která je rovněž šéfkou vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU). „Je to velmi výbušná situace,“ uvedla s tím, že hrozba možné ústavní krize je velice znepokojující.