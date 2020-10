Nevolte ho, on umřel. Americké prezidentské volby jako Vysoká škola podrazů

Jak vyklopili Kerryho

Byl to podraz, který dokonce obohatil americkou angličtinu.

Před volbami v roce 2004 měl republikánský prezident Bush mladší trapný problém. Země byla ve „válce s terorismem“, ale o něm bylo známo, že se vyhnul Vietnamu tím, že využil dlouhých prstů svého tatínka a stal se letcem v Národní gardě. To bylo závětří, odkud se do Vietnamu nechodilo. Jenže proti němu kandidoval demokrat John Kerry, který, ač z bohaté rodiny, do Vietnamu šel. Velel rychlému člunu v džungli delty Mekongu ovládané nepřítelem, pro něhož byl snadným terčem. Kerry bojoval na vodě i na souši, střílel, vytáhl v palbě vojáka z vody. Třikrát raněn, pět vyznamenání. Válečný hrdina.