Problém pro Harrisovou. Demokraté přišli o odboráře, poprvé za desítky let

The International Brotherhood of Teamsters je jeden z největších odborových svazů ve Spojených státech a Kanadě, jeho tradice sahá až do roku 1903, v současnosti čítá přes milion členů. Není překvapením, že o jeho formální podporu usilují před volbami republikáni i demokraté. Ve středu večer však vedení odborů uvedlo, že v letošním kláním nepodpoří ani jeden tábor.

Překvapivý krok přišel pouhé dva dny po setkání odborářů s Kamalou Harrisovou, která jim představila dosavadní úspěchy administrativy Joea Bidena i plány pro její případné prezidentství. „Naneštěstí ani jeden z prezidentských kandidátů nepředložil jasné závazky, které by byly v zájmu pracujících lidí a jejich odborových organizací,“ uvedl podle listu The Washington Post prezident svazu Sean O’Brien.

Tým Harrisové se pokusil jednu z prvních kaněk na její kampani zmírnit. „Viceprezidentka má velkou podporu mezi lokálními členy této odborové organizace. Mnozí ji dokonce i veřejně podpořili,“ prohlásila Lauren Hittová, mluvčí demokratické kampaně.

Početný odborový svaz od roku 1996 podporoval výhradně Demokratickou stranu, v minulosti však stál i za republikánskými kandidáty včetně Richarda Nixona, Ronalda Reagana a George H. W. Bushe. Aktuální kroky se tým okolo Trumpa rozhodl využít ve svůj prospěch. „Tvrdě pracující členové odborů tím vyslali jasný vzkaz: chtějí prezidenta Trumpa zpět v Bílém domě,“ uvedla mluvčí kampaně Karoline Leavittová. Vedení odborů však explicitně sdělilo, že nepodporuje žádného kandidáta.

Pro demokraty jde bezpochyby o ztrátu, členové The International Brotherhood of Teamsters hrají důležitou roli zejména ve swing states. „Letošní volby se budou koncentrovat na hrstku hlasů ve státech takzvané Modré zdi, tedy Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. Odbory mají právě v těchto státech slušnou sílu a jejich podpora je mnohdy rozhodujícím faktorem,“ míní demokratický politický stratég Steve Rosenthal.

Co to znamená pro Harrisovou? „Pokud odbory Harrisovou nepodpořily, řekněme, že pro ni bude i tak hlasovat padesát procent odborářů. S oficiální podporou by to bylo šedesát procent,“ dodává Rosenthal. Jak ukazují průzkumy, listopadové klání bude extrémně těsné, klíčový je každý hlas. Ztráta odborů se tak demokratům může vymstít.