Republikáni chtějí DeSantisovi umést cestu do Bílého domu, zvažují změnu zákona

Pokud by DeSantis na prezidenta skutečně kandidoval a v primárkách získal stranickou nominaci, podle floridského práva by v tu chvíli musel „neodvolatelně rezignovat“ na svou funkci guvernéra. A právě to chtějí republikánští zákonodárci zvrátit, což by v praxi znamenalo, že by DeSantis mohl zůstat guvernérem, zatímco by vedl kampaň o Bílý dům.

Floridský zákonodárný sbor má nyní v obou komorách republikánskou většinu. Návrh na změnu volebního zákona podle listu The Times už podpořila šéfka Senátu Kathleen Passidomová i předseda Sněmovny Paul Renner.

„Jestliže na prezidenta kandiduje jednotlivec, který je guvernérem Floridy, myslím, že by mu to mělo být umožněno. Opravdu. Je to velká čest a privilegium, takže je to dobrý nápad,“ uvedla Passidomová.

DeSantis se v novém průzkumu ukázal mezi pravděpodobnými voliči v Iowě, která v primárkách volí jako první, coby populárnější než exprezident Donald Trump. Přibližně 32 procent z 393 respondentů uvedlo, že DeSantis by byl jejich první volbou, zatímco o Trumpovi totéž řeklo 30 procent lidí.

Celostátně zůstává favoritem na republikánskou nominaci i nadále Trump, ale DeSantis jeho náskok stále zmenšuje. Z průzkumu společnosti Harvard Caps/Harris Poll vychází, že DeSantis v hypotetických republikánských primárkách poskočil o 11 bodů na 28 procent, zatímco podpora Trumpovi prudce klesla o devět bodů na 46 procent.

Floridský guvernér se tak momentálně pro Trumpa jeví jako největší možný soupeř. Mnozí republikáni exprezidentovi vyčetli, že nese podíl na neuspokojivých výsledcích voleb do Kongresu. V nich republikáni získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, ale Senát udrželi demokraté.

Lehká váha, rýpe do DeSantise Trump

Čtyřiačtyřicetiletý DeSantis, který byl guvernérem poprvé zvolen v roce 2018, v listopadových volbách s přehledem obhájil mandát. Demokrata Charlieho Crista porazil o 20 procentních bodů. DeSantisovo drtivé vítězství podle BBC zpečetilo jeho status nejzářivější vycházející hvězdy republikánů.

Ačkoli DeSantis kandidaturu na prezidenta oficiálně nepotvrdil, všeobecně se má za to, že už nyní pokládá základy své kampaně. Zprávy z republikánských kruhů podle listu The Telegraph naznačují, že s oznámením čeká do republikánského kongresu v březnu 2023.

Šestasedmdesátiletý Trump kandidaturu oznámil v polovině listopadu a nedávno prohlásil, že DeSantis hraje politické hry, když odmítá vyloučit tu svou. „Říká, že se chce soustředit jen na práci guvernéra a nedívá se do budoucnosti. No, pokud jde o loajalitu, není to správná odpověď,“ uvedl.

Trump floridského guvernéra rovněž označil za politickou lehkou váhu, která k němu přišla „v zoufalé formě“, když se v roce 2017 ucházela o své první funkční období. „Ron měl nízkou podporu, špatné průzkumy a žádné peníze, ale řekl, že když ho podpořím, může vyhrát,“ uvedl Trump. „Také jsem dal dohromady jeho kampaň, která se úplně rozpadala,“ dodal.