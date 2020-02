Iowanka chtěla odvolat svůj hlas pro Buttigiega. Zjistila, že je gay

Slovní přestřelka se odehrála v pondělí večer na jednom stranickém shromáždění demokratů. Na videu, které pořídil účastník setkání, debatuje organizátorka Buttigiegovy kampaně s voličkou, která má na sobě nálepky podporující kandidaturu Buttigiega a senátorky Amy Klobucharovové.



„Takže říkáte, že má partnera stejného pohlaví?“ zeptala se na záběrech zmatená volička.

„Ano, má manžela,“ odpověděla jí organizátorka. „Já nechci v Bílém domě někoho takového,“ prohlásila naštvaná žena a zeptala se, jestli může dostat zpět svůj preferenční lístek.

Na to ji organizátorka odpověděla, že neví, jestli je něco takového možné. „Už jste ho podepsala, musíme se na to zeptat někoho dalšího,“ dodala.

Podle magazínu Business Insider organizátoři na stranických shromážděních rozdávají účastníkům preferenční lístky, aby mohli určit životaschopnost kandidáta. Zmíněná volička požadovala vrácení svého lístku, aby ho mohla udělit jinému kandidátovi.

Demokratická shromáždění se v pondělí odehrála v 1 678 iowských okrscích. Dalších 99 shromáždění se pak konalo mimo Iowu. Podle výsledků z 62 procent okrsků vede v Iowě právě Buttigieg. Za ním je na druhém místě senátor Bernie Sanders následovaný senátorkou Elizabeth Warrenovou.

Klání v Iowě Nominační systém v Iowě je hodně složitý. V každém volebním shromáždění se voliči dělí do skupin podle toho, jakému kandidátovi dávají přednost. Pokud se v dané skupině sejde méně než 15 procent lidí, kteří na shromáždění přišli, musejí si její členové vybrat jiného kandidáta a přidat se k jiné skupině, nebo mohou založit skupinu novou. Minimální procentní podpora uchazečům o nominaci je pak dále rozdělena podle toho, kolik delegátů daný okrsek pomáhá vybrat.

Organizátorka se posléze snažila naštvanou voličku zklidnit a navrhnout jí, že při vybírání kandidáta by na jeho sexuální orientaci nemělo záležet. „Máte právo mít svůj názor, respektuji ho. Jen říkám, že je důležité, co říká a za co bojuje, nikoli jakou má orientaci,“ prohlásila.

Volička si ale dál trvala na svém. „Raději si přečtěte bibli. Tam se píše, že manželství mají uzavřít jen muž a žena,“ odvětila a s tím, že o Buttigiegově homosexualitě vůbec nic nevěděla a mělo by se o tom více mluvit.

„Je to všeobecně známá věc,“ konstatovala organizátorka. Jestli naštvaná volička nakonec svůj preferenční lístek dostala zpět, není podle Business Insider známo. Buttigiegův tým incident nekomentoval.

Buttigieg si v červnu 2018 vzal za manžela svého dlouhodobého partnera Chastena. V případě Buttigiegova vítězství by tak USA měly poprvé v historii „prvního gentlemana“.

Buttigieg zastává středové politické postoje a od počátku kampaně je hodnocen analytiky a komentátory jako překvapení demokratického klání. Někdejší starosta, který se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci, umí získávat finanční podporu pro kampaň, daří se mu v televizních debatách a dokáže získávat sympatie demokratických voličů.



Amerika může mít prvního otevřeně homosexuálního prezidenta: