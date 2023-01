Propast mezi pohlavími. Mladé Američanky tíhnou k levici, muži postoje nemění

Podíl amerických mužů ve věku od 18 do 29 let, kteří se identifikují jako liberálové, posledních 25 let zůstává víceméně stejný. Rok za rokem je to zhruba čtvrtina.

U mladých žen je tomu jinak. Na konci devadesátých let a na počátku nového tisíciletí se jich za liberální považovalo méně než 30 procent. Nyní je to 44 procent, ukazuje průzkum společnosti Gallup prováděný od roku 1998 do roku 2021.

Podle Daniela Coxe z výzkumného think-tanku American Enterprise Institute statistiky ukazují na „rostoucí politickou propast“ mezi mladými Američany a Američankami. Think-tank Brookings Institution píše, že „genderová přestavba“ americké politiky je největší proměnou stranické příslušnosti od přesunu voličů demokratů ze „spolehlivého Jihu“ k Republikánské straně v sedmdesátých letech.

Sondáže ukazují, že ženy stále více cítí sounáležitost s Demokratickou stranou. V roce 2010 průzkum NBC News zjistil, že republikáni měli u mužů náskok devět procentních bodů, zatímco u žen o sedm procent převažovala podpora demokratů. Letos už bylo mužů, kteří dávají přednost republikánům, o 18 procent více. Žen demokratek bylo víc o patnáct procentních bodů.

Sepětí žen s demokraty se ukázalo při nedávných volbách do Kongresu. Strana je oslovila propotratovou politikou a zajistila si tím některé úspěchy ve volebních kláních.

„Jedna strana je jasně pro a druhá je jasně proti. Tak to s inflací není. Každý je proti inflaci,“ vysvětluje Elaine Kamarcková, expertka na americkou volební politiku z Brookings Institution, proč se právě téma interrupcí stalo motivací pro americké ženy, aby hodily své hlasy Demokratické straně.

Pro ženy podporují liberalismus

Podle Coxe je jedním z faktorů ovlivňujících spojení žen s liberalismem jejich rodinný status. Výzkum ukazuje, že ženy v manželství, které vydělávají méně peněz a jsou více ekonomicky závislé na svých mužích, mají sklon podporovat ty politiky, kteří ochraňují jejich manžele.

Naopak nezadané ženy vykazují větší tendence k takzvanému „propojenému osudu“, kdy se cítí být navzájem spojeny s ostatními ženami. Tím, že stále více mladých Američanek není v manželském svazku, se rozšiřuje i tato solidarita s ženským kolektivem.

Jiným podstatným faktorem je vzdělání. Na amerických školách muži postupně ubývají, navštěvuje je více studentek než studentů. Podle studie neziskové výzkumné organizace National Student Clearinghouse tvořily ženy na konci akademického roku 2020/2021 59,5 procenta univerzitních studentů. Ve srovnání s předchozími lety ubylo 1,5 milionu studentů, přičemž muži se na tomto propadu podíleli ze 71 procent.

Ženy s titulem obecně více směřují k liberalismu, naopak muži bez univerzitního vzdělání mají sklon se politicky identifikovat s konzervativismem. Demokraté mají podle průzkumů NBC u žen s titulem náskok 38 procentních bodů a naopak republikáni u mužů bez titulu převažují o 20 procentních bodů.

„Centristé mě hrozně rozčilují“

„Nerozhodný volební blok naší současné politiky jsou muži s vysokoškolskými tituly a ženy bez nich,“ konstatuje NBC News.

Vzestup žen ztotožňujících se s liberalismem koresponduje s obecným úbytkem umírněných voličů ve společnosti. Podle Gallupu jejich podíl klesl z 40 na 35 procent, naopak počet těch, kteří se považují za liberály, vzrostl ze 17 na 25 procent. Podíl konzervativců v průběhu let zůstal průměrně na 38 procentech.

U svých vrstevníků nemusí centristé nalézat příliš pochopení. „Mám některé mužské přátele, kteří jsou umírnění,“ cituje server The Hill dvacetiletou kalifornskou liberálku Luci Paczkowskiovou. „Hrozně mě to rozčiluje“. Nevadí jí prý to, že její přátelé jsou centristé, ale že si „prostě nechtějí si vybrat stranu a proto jsou apatičtí.“