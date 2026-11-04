„Jsem rozhodně ochoten výsledek voleb do Kongresu uznat,“ řekl Trump novinářům listu The New York Times (NYT).
Prezident dal také najevo připravenost spolupracovat s demokraty, kteří po hlasování ovládnou obě komory amerického parlamentu - Sněmovnu reprezentantů i Senát. „Pravděpodobně se na něčem dohodneme,“ řekl.
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Zároveň však v dalším rozhovoru s televizí Fox News pohrozil vetováním demokratické legislativy. „Demokraté budou představovat legislativní návrhy, které považuji za šílené. Hodlám je vetovat,“ řekl Trump.
„A po pár měsících vetování zavolají a řeknou: ‚Jak to uděláme, aby to prošlo?‘ A budeme spolupracovat,“ pokračoval. V rozhovoru také připustil, že válka s Íránem hrála roli v republikánských ztrátách. Trump na své síti Truth rovněž zveřejnil červenou kšiltovku s nápisem „veto“.
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O něco dříve prezident Američanům vzkázal, že kdyby byl na hlasovacím lístku on, republikáni by v klání jistě zvítězili. „Nebyl jsem na hlasovacím lístku a kdybych byl, vyhráli bychom DRTIVĚ! Děkuji vám za vaši pozornost věnovanou této záležitosti,“ konstatoval.
Trump se pustil do neúspěšných republikánů
Později šéf Bílého domu dodal, že se stane „politickým komentátorem“ a rozebere důvody vítězství a porážek kandidátů. Z prohry republikánů pak částečně viní válku s Íránem, kterou rozpoutal letos v únoru.
Zároveň hájil své dosavadní výsledky v úřadu. „Považuji to za nejúspěšnější dvouleté období v historii všech prezidentů,“ řekl NYT s tím, že ničeho nelituje. Změny v kabinetu se podle svých slov dělat nechystá.
Rozhodnutí zahájit válku s Íránem Trump navzdory výsledkům označil za „velmi moudré“. Právě za porušení jeho předvolebního slibu nezatahovat USA do dalších zahraničních válek přitom Trumpa podle průzkumů veřejného mínění kritizovala řada Američanů.
Trump se také pustil do některých neúspěšných republikánských kandidátů. Porážku texaského guvernéra Grega Abbotta připsal tomu, že se podle něj v poslednm půl roce odklonil od republikánských zásad.
Zkritizoval také Fox News. „Proč dává prostor Billi de Blasiovi, nejhoršímu starostovi v dějinách New Yorku, aby tam blouznil jako blázen?“ napsal. Televizi zároveň obvinil, že nese odpovědnost za republikánské volební prohry, protože opakovaně zve do vysílání demokratické představitele, kteří kritizují jeho administrativu.
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Senát pod vedením demokratů znamená, že strana získá větší pravomoci k vyšetřování Trumpovy administrativy a bude moci blokovat jeho nominace na kabinetní posty i doživotní funkce federálních soudců.
Demokratická vlna, označovaná za modré tsunami, podtrhla hlubokou frustraci voličů z toho, jak Trump spravuje ekonomiku, i z jeho rozhodnutí rozpoutat válku proti Íránu, které vedlo k růstu cen pohonných hmot. Průzkum za průzkumem ukazoval, že voliči mají obavy z nárůstu životních nákladů a zlost z toho, jak Trump k této problematice přistupuje.