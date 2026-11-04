El-Sayed, který patří k progresivnímu levicovému křídlu demokratů, v kampani kritizoval Izrael a musel opakovaně odmítat tvrzení, že by byl členem Muslimského bratrstva, což o něm uváděla některá média a pravicoví politici. Trump jej označoval za džihádistu.
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„Michigane, dokázali jsme to!“ řekl jásajícím voličům El-Sayed v době, kdy bylo sečteno necelých 80 procent hlasů. Za vítěze El- Sayeda označila ve své projekci také agentura AP.
Syn egyptských přistěhovalců se v závěru kampaně musel vyrovnat s nezvyklým rozhodnutím své stranické kolegyně, kterou porazil v primárkách. Přední demokratická zákonodárkyně Haley Stevensová, která El-Sayeda kritizovala například kvůli jeho postoji k Izraeli, podpořila republikána Rogerse. Prezident Trump její krok uvítal.
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El-Sayedův volební tým uvedl, že se mu ihned po tomto rozhodnutí podařilo získat od stoupenců nejvíce finančních příspěvků během jediného dne za celou kampaň.
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2. listopadu 2026