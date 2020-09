Americkým vojákům dochází s Trumpem trpělivost, přiklánějí se k Bidenovi

Bidenovi by podle nového průzkumu dalo nyní hlas 41 procent aktivních vojáků USA, pro Trumpa by hlasovalo 37 procent. V roce 2016 přitom Trumpa měsíc před volbami podporovalo 40,5 procenta vojáků, zatímco pro demokratku Hillary Clintonovou jich chtělo hlasovat jen 20,6 procenta.

Ačkoli tříbodová ztráta u vojáků není pro Trumpa v porovnání s jinými skupinami obyvatelstva tak velká, stále podle expertů hraje ve statistice značnou roli. Biden má totiž dvojnásobnou podporu, než měla Clintonová, což podle odborníků ukazuje, že se americká armáda posouvá směrem doleva.



Někdejší vojenští a političtí činitelé poukazují na to, že Trumpova slova neodpovídají jeho činům. Je to podle nich jeden z důvodů, proč se vojáci přiklánějí k demokratickému kandidátovi. K dalším podle nich patří Trumpův přístup k domácím záležitostem či to, že rázně nezatlačil na Rusko.



„Lidé vidí, že věci nefungují tak, jak očekávali. Jako kandidát Trump tvrdil, že nás dostane z Iráku, ze Sýrie nebo z Afghánistánu. Je přirozené, že se mu nyní snížila podpora,“ myslí si podplukovník ve výslužbě Daniel Davis, jenž sloužil v Jižní Koreji a bojoval v Iráku či Afghánistánu. Američané v těchto zemích stále drží tisíce vojáků.



„Jeho rozhodnutí držet nás v těchto věčných válkách nás dráždí. Rodiny se vojáků pořád ptají, proč musí jet do Iráku? Proč se musí vrátit do Afghánistánu? Proč jsou Američané pořád v Sýrii? Nechápou to,“ říká Davis.



Podle demokratického stratéga Brada Bannona přišel Trump o podporu některého armádního personálu po zprávách, že ruská vláda měla podle zpravodajců platit Talibanu za zabití amerických vojáků v Afghánistánu.



Vojáci s Trumpem nesouhlasí

„Většina vojáků věří, že Trump na toto tvrzení nereagoval dostatečně,“ myslí si Bannon, podle kterého vojákům vadil také pohled na řadu svých kolegů v ulicích amerických měst, kde byli nasazeni kvůli demonstracím proti rasismu.



„Drtivá většina aktivních vojáků je proti prezidentovým výzvám k použití armády k potlačení občanských nepokojů,“ prohlásil Bannon.



Z nového průzkumu také vyplynulo, že 42 procent vojáků USA „rozhodně nesouhlasí“ s Trumpovým působením ve funkci, což je pro prezidenta podle Bannona znepokojivé, protože na začátku současné kampaně si to myslelo 37 procent z nich.



Průzkum se sice armádního personálu neptal na domácí problematiku, ale podle odborníků jejich názor na Trumpa značně ovlivnila právě také situace na domácí scéně.

„Průzkum podle mého názoru naznačuje, že vojáci, stejně jako civilisté, viní prezidenta, že nedokázal účinně bojovat proti pandemii koronaviru, která zabila více než 180 tisíc Američanů a několik milionů dalších uvrhla do nezaměstnanosti nebo bankrotu,“ myslí si Bannon.



Trump se nevzdá moci, bojí se Američané

Podle dalšího nového průzkumu společnosti Opinium Research se 47 procent dotazovaných obává, že by Trump v případě neúspěchu ve volbách nechtěl opustit Bílý dům. Mezi podporovateli demokratů však toto číslo činí na 75 procent, zatímco u republikánů dosahuje 30 procent.

Opačného případu, tedy toho, že neuspěje Biden, ale nebude chtít svou porážku uznat, se obává 41 procent voličů Trumpa a 28 procent podporovatelů demokratů.

Důvěru ve volební proces silně nabouraly opakované Trumpovy výpady proti korespondenčnímu hlasování, jež letos bude podle všech očekávání vzhledem k obavám z šíření koronaviru bezprecedentně využívanou metodou.

Prezident bez předložení důkazů prohlašuje, že zvýšený počet hlasovacích lístků zaslaných poštou povede k podvodům, a tvrdí, že se demokraté prosazováním této metody snaží volby ukrást a že bude hlasování zfalšované.

Demokraté argumentují tím, že řada států již mnoho let dálkové hlasování umožňuje a větší problémy jej neprovází.

Trumpovy výroky mají vliv na důvěru Američanů v samotné volby. Podle 60 procent prezidentových podporovatelů bude hlasování zmanipulované, stejný názor pak zastává také 53 procent voličů demokratů.

Na 76 procent voličů Trumpa přitom nedůvěřuje právě poštovnímu hlasování, což je dvakrát více než u Bidenových podporovatelů.