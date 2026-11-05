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Izrael je přítěž i pro republikány. Trumpovo „ne“ ohrozí objednané zbraně za miliardy

Tomáš Ratner
  20:00

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Hořící plakát, na kterém jsou jsou vyobrazeni Steve Witkoff, Donald Trump, Benjamin Netanjahu a J. D. Vance před spálenými vlajkami USA a Izraele na náměstí v Teheránu. (4. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Americká podpora Izraele přestává být samozřejmostí. Donald Trump v den voleb do Kongresu překvapivě oznámil, že chce zastavit každoroční vojenskou pomoc, viceprezident J. D. Vance mluví o změně vztahů s Izraelem. Židovský stát má přitom rozpracované objednávky na americké zbraně za zhruba deset miliard dolarů. Jenže nová generace amerických voličů už blízkovýchodního spojence tak pozitivně nevnímá a muslimští zákonodárci tomu také nepomáhají.

Po desetiletí se Izrael mohl opírat o silnou podporu Spojených států napříč politickým spektrem. Nejen diplomaticky (například v OSN), ale i formou tučné vojenské pomoci. Výsledky voleb do Kongresu však ukazují, že dosavadní shoda se začíná drolit.

Trumpovo prohlášení, že Spojené státy ukončí každoroční vojenskou pomoc Izraeli ve výši 3,8 miliardy dolarů, to symbolicky dokresluje. Prezident poznamenal, že se pomoc stala pro demokratické kritiky až příliš snadným terčem. Odstoupit od takových závazků ale není tak jednoduché, jak by si představoval.

Změna ve vnímání Izraele se odráží také v průzkumech. Podle březnového šetření NBC News pozitivně na spojence nahlíželo pouze 13 procent demokratů. Stejný podíl vyšel i u mladých voličů napříč politickým spektrem. A názory mění i republikáni.

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