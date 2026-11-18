Porážku republikánů v midterms si na Blízkém východě vykládají po svém. Pro íránské představitele je volební výprask jasné odmítnutí války ze strany amerických voličů, uvádí deník The New York Times. A co se týče vyjednávací pozice, začali být Íránci pevní v kramflecích.
Teherán je přesvědčený, že jeho strategie ekonomického nátlaku zafungovala. Íránští představitelé tvrdí, že blokací Hormuzského průlivu ekonomicky zatlačili na americké voliče. Volební porážku republikánů proto vnímají jako úspěch své strategie.
Incidenty ve stylu „oko za oko“ přesně ukazují na situaci „ani válka, ani mír“, která v současnosti definuje patový stav mezi USA a Íránem.