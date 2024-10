Má slova neověřujte. Trump bojuje proti „fact-checkingu“ v debatách

Americký exprezident Donald Trump, jenž usiluje o návrat do Bílého domu, už několik měsíců brojí proti snahám televizních stanic, novinářů a dalších provádět takzvaný fact-checking jeho výroků, neboli ověřování faktických tvrzení, mnohdy v živém přenosu. V pondělí to napsal list The Washington Post (WP).