Harrisová může se zlovolnou mašinérií vyhrát jen podvodem, tvrdil opět Trump

„Věřím, že hlasování je příliš velké na to, aby se dalo zmanipulovat. Ale budou se o to snažit. V roce 2016 jsme si vedli skvěle, v roce 2020 jsme si vedli mnohem lépe, ale stalo se mnoho špatných věcí,“ hřímalv pondělí Trump na svém posledním předvolebním mítinku v pensylvánském Pittsburghu.

„Demokraté jsou velká, mocná, zlá strana. Je to zlovolná mašinérie. Mohou použít mnoho svých špatných nápadů a vyhrát volby. Mohou to udělat jen podvodem. Nezapomeňte, že jednotlivé státy jsou v podstatě agentem federální vlády, musí přijímat rozkazy,“ dodal.

Podobnou rétoriku používal v posledních měsících stále častěji. Tvrdil, že úřady neověřují hlasovací lístky ze zámoří nebo od vojáků na zahraničních misích. Hlásal, že úředníci využívají předčasné hlasování k podvodům. Uvedl také, že „obrovské množství“ korespondenčních volebních lístků je nelegitimních, přestože dříve své příznivce nabádal, aby tentokrát hlasování poštou využili. Všechna tato tvrzení jsou přitom neopodstatněná.

„Jediná možnost, jak může Kamala Harrisová vyhrát ve volbách, je podrazem,“ podotýkal exprezident na svých mítincích.

Den před volbami se znovu ohradil proti délce sčítání hlasů, které podle úřadů může v třísetmilionové zemi trvat několik dní. Také se vymezil proti používání elektronických hlasovacích zařízení a vyzval k jednodennímu hlasování, které by probíhalo pouze v papírové podobě.

„Je smutné, že svou cestu zpět do Bílého domu vidí v očerňování základní americké instituce, jako jsou volby,“ řekl stanici CNN Ben Ginsberg, který působil jako hlavní poradce několika předchozích prezidentských kandidátů republikánské strany. „Tvrzení, která od Trumpa slyšíte v roce 2024 o tom, že volební systém není spolehlivý, jsou podobná tomu, co on a jeho stoupenci říkali v roce 2020,“ konstatoval Ginsberg.

Úředníci se snaží s fámami bojovat

Poté, co Trump v roce 2020 prohrál s demokratem Joe Bidenem, se měsíce snažil výsledek voleb zvrátit a dosud zcela neuznal svou porážku. Trump v neděli prohlásil, že lituje, že v roce 2020 opustil svůj úřad. „Neměl jsem odcházet,“ řekl podle listu The Washinton Post.

Harrisová novinářům v Detroitu v neděli řekla, že se Trump snaží zdiskreditovat volby nebo odradit lidi od hlasování, což se podle ní Američanům nelíbí. „Jsou to dobré systémy a hlasy lidí rozhodnou o výsledku těchto voleb,“ řekla. „Každý musí vědět, že je jeho pravomocí rozhodnout o výsledku voleb a že jeho hlas se bude počítat,“ uvedla.

Letos průzkumy naznačují extrémně těsné klání a volební úředníci se připravují na další příval dezinformací o výsledku. Místní a státní úředníci dali podle CNN najevo, že hodlají před hlasováním i po něm aktivně bořit nepravdy o volbách, které se šíří na sociálních sítích.

Státní volební úředníci v řadě takzvaných kolísavých států (swing states) začali před 5. listopadem pořádat několik tiskových konferencí týdně, aby informovali veřejnost o svých procesech. „Je pro nás opravdu důležité, abychom byli ohledně různých nepravdivých fám co nejaktivnější,“ řekl Isaac Cramer, jenž vede volby v okrese Charleston v Jižní Karolíně.

Podle nestranických volebních expertů jsou volební podvody vzácné, ale pokud k nim dojde, jsou obvykle odhaleny díky vrstvám bezpečnostních opatření zabudovaných do volebních procesů.

Trumpovo poselství podle stanice NPR nahrává protivníkům USA, zejména Rusku, Íránu a Číně, kteří využívají tvrzení o podvodech v rámci svých širších cílů zasít chaos a zdiskreditovat demokracii.

Úředníci pověřeni ochranou voleb tvrdí, že se poučili a uplatňují mnoho zkušeností z let 2016 a 2020. Letos však čelí také novým výzvám, včetně pokroku v oblasti umělé inteligence, který usnadňuje a zlevňuje generování realistických, ale přesto falešných obrázků, videí a textů, a nástupu majitele společnosti X Elona Muska jako předního Trumpova stoupence, který patří mezi významné šiřitele konspiračních teorií o volebních podvodech.

„V roce 2024 budeme čelit nejsložitějšímu prostředí hrozeb ve srovnání s předchozími volbami,“ řekla NPR Cait Conleyová, která v rámci kybernetické agentury ministerstva vnitřní bezpečnosti dohlíží na úsilí o zabezpečení voleb.

Pokud by Trump získal druhý mandát, stal by se v 78 letech nejstarším vítězem prezidentských voleb v historii USA. Šedesátiletá Harrisová se zase může stát první ženou v čele USA a první prezidentkou s nebělošskými kořeny.