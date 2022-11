Rychleji to jde i ve Rwandě. V USA se stále nemohou dopočítat, jak dopadly volby

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Bývaly doby, kdy v rozvinuté zemi měli volby spočítány rychle, zatímco v těch nerozvinutých to trvalo dny a týdny. Jenže do toho přišlo hlasování poštou, které se stalo módou, a tak ve Rwandě dnes počítají rychleji než v USA. Volby byly v úterý a ještě v pátek nikdo nevěděl, jak to dopadlo. A ještě nějaký čas to bude trvat.