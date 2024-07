„Kandiduji dál a znovu zvítězím,“ odpověděl Biden na pochyby o jeho stavu

„Co bude Joe dělat? Zůstane v kampani? Vycouvá? Co bude dělat?,“ tázal se rétoricky Biden a pokračoval: „Tady je moje odpověď - kandiduji dál a znovu zvítězím“. Po jeho slovech následoval bouřlivý potlesk shromážděných.

Bidenův výkon v předvolební debatě některá média označila za „katastrofální“ a deník The Washington Post v komentářích prosil Bidenovu ženu Jill, aby svému muži řekla, že je načase ustoupit stranou. Pochybnosti o schopnostech muže, jemuž by na konci výkonu funkce bylo 86 let, přiměl i některé vysoce postavené demokraty, aby Bidena vyzvali k odstoupení.

Demokratický senátor za Virginii Mark Warner podle WP dává dohromady skupinu svých kolegů, kteří by Bidena požádali, aby uvolnil místo ve volbách jinému demokratovi. Guvernérka státu Massachusetts Maura Healeyová zase v pátek podle agentury Reuters vydala prohlášení, v němž Bidena žádá, aby své rozhodnutí „pečlivě zvážil“.

„Prezident Biden v roce 2020 zachránil naši demokracii a za poslední čtyři roky odvedl famózní práci. Vyzývám jej, aby v následujících dnech naslouchal americkému lidu a pečlivě zvážil, zda je i nadále naší nejlepší nadějí na porážku Donalda Trumpa,“ stojí v prohlášení guvernérky.