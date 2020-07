USA stáhnou z Německa 12 tisíc vojáků, polovina zůstane v Evropě

Z 12 000 vojáků se jich 6 400 vrátí do USA. Zbytek bude přemístěn do dalších evropských zemí.

Některé vojáky ministerstvo obrany pošle do Itálie, aby posílili jihovýchodní bok NATO. Další půjdou do Polska, Belgie a na Balkán. Podle Espera je cílem zlepšit strategickou flexibilitu NATO.

„Mělo by to být jasné a jednoznačné sdělení našim spolubojovníkům,“ prohlásil generál letectva Johna E. Hyten. Doufá, že USA přesunutím vojáků do dalších území v Evropě vyšlou jasný signál do Číny a Ruska.

Z téměř 36 000 amerických vojáků jich v Německu zůstane 24 000. Podle německých médií postihne stahování především základny v Bavorsku a Porýní-Falci.

Americký prezident Donald Trump v červnu podle amerických médií nařídil armádě stáhnout z Německa 9 500 vojáků. Už předchozí rok hrozil loni stažením vojáků z Německa kvůli stále nízkým výdajům člena NATO na obranu.

Ty mají podle aliančního závazku činit v členských zemích alespoň dvě procenta HDP. Berlín loni přislíbil, že německé výdaje na obranu dosáhnou dvou procent HDP do roku 2031.