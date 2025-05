Spojené státy začnou ještě letos jednat s evropskými spojenci o snížení počtu amerických vojáků v Evropě, uvedl v pátek v Estonsku velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker. „Určitě to bude po...

Velká Británie přichází o miliardáře, je jich nejméně za 37 let

V Británii za rok klesl počet miliardářů ze 165 na 156, což je nejprudší pokles za 37 let. Napsal to web stanice BBC s odkazem na každoročně vydávaný žebříček nejbohatších lidí v Británii The Sunday...