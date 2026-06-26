Kimči, zelí a hovězí. Ministry Trumpovy vlády pobláznily fermentované potraviny

Za popularitou tohoto stravovacího režimu stojí americký lékař Sean O’Mara, který svým klientům doporučuje pravidelnou konzumaci kysaného zelí nebo korejského kimči, doplněnou o maso z volného chovu. Součástí diety je naopak omezení alkoholu a sladkých jídel.
Podle O’Mary může takový jídelníček přispět ke snížení takzvaného viscerálního tuku, který se ukládá kolem vnitřních orgánů, a zároveň podpořit střevní mikrobiom důležitý pro trávení. Odborníci obecně připouštějí, že fermentované potraviny mohou mít příznivý vliv na střevní mikroflóru, zdravotní přínosy podobných diet ale závisí i na dalších faktorech životního stylu.
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Prvním známým stoupencem diety se stal dvaasedmdesátiletý Kennedy. Tvrdí, že během prvního měsíce zhubl asi devět kilogramů a zmírnily se mu bolesti kloubů. Viceprezident Vance se k režimu přidal letos během postního období a podle médií u něj zůstal i po jeho skončení. K obědu údajně často jí vejce, kysané zelí, nakládanou zeleninu a lesní ovoce, k večeři pak hovězí nebo jehněčí maso doplněné fermentovanou zeleninou.
Chce, abych nosila sáčky se zelím v kabelce
Ministr obchodu Lutnick podle listu přestal pít limonády bez cukru a začal si doma připravovat vlastní fermentovanou zeleninu. Členové kabinetu si prý ve Washingtonu pravidelně vyměňují tipy, jak do jídelníčku zařadit více fermentovaných potravin.
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Samotný prezident Trump však podle WSJ zatím mezi příznivce této stravy nepatří. Při nedávném finále basketbalové NBA byl viděn s pizzou, hranolky a dietní colou. Dlouhodobě je známý svou oblibou dobře propečených steaků s kečupem nebo rychlého občerstvení.
Popularita fermentovaných potravin v administrativě přichází v době, kdy americké ministerstvo zdravotnictví v nových výživových doporučeních poprvé výslovně zmínilo kysané zelí a další fermentované produkty jako součást zdravého jídelníčku. Ne všichni členové rodin politiků však sdílejí stejné nadšení. Kennedyho manželka Cheryl Hinesová loni s nadsázkou uvedla, že odmítá nosit sáčky s kysaným zelím v kabelce, přestože ji o to manžel opakovaně žádá.