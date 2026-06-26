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Kimči, zelí a hovězí. Ministry Trumpovy vlády pobláznily fermentované potraviny

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  9:46
Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump jr. a Rober Kennedy jr. jedí v Air Force...

Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump jr. a Rober Kennedy jr. jedí v Air Force One. Kennedy digitálně upravil starší foto, na kterém si dotyční dopřávají pokrmy z McDonald’s. | foto: Profimedia.cz

Kimči
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy jr. (8. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump si v pondělí objednal do Oválné pracovny jídlo...
Trumpův tým hoduje na fastfoodu. Zleva: Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump...
24 fotografií
Kysané zelí, kimči a hovězí maso z volného chovu se staly nečekaným fenoménem mezi členy administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) tuto dietu založenou na fermentovaných potravinách dodržují mimo jiné ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, viceprezident J. D. Vance, ministr obchodu Howard Lutnick či ministr dopravy Sean Duffy.

Za popularitou tohoto stravovacího režimu stojí americký lékař Sean O’Mara, který svým klientům doporučuje pravidelnou konzumaci kysaného zelí nebo korejského kimči, doplněnou o maso z volného chovu. Součástí diety je naopak omezení alkoholu a sladkých jídel.

Podle O’Mary může takový jídelníček přispět ke snížení takzvaného viscerálního tuku, který se ukládá kolem vnitřních orgánů, a zároveň podpořit střevní mikrobiom důležitý pro trávení. Odborníci obecně připouštějí, že fermentované potraviny mohou mít příznivý vliv na střevní mikroflóru, zdravotní přínosy podobných diet ale závisí i na dalších faktorech životního stylu.

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Prvním známým stoupencem diety se stal dvaasedmdesátiletý Kennedy. Tvrdí, že během prvního měsíce zhubl asi devět kilogramů a zmírnily se mu bolesti kloubů. Viceprezident Vance se k režimu přidal letos během postního období a podle médií u něj zůstal i po jeho skončení. K obědu údajně často jí vejce, kysané zelí, nakládanou zeleninu a lesní ovoce, k večeři pak hovězí nebo jehněčí maso doplněné fermentovanou zeleninou.

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Ministr obchodu Lutnick podle listu přestal pít limonády bez cukru a začal si doma připravovat vlastní fermentovanou zeleninu. Členové kabinetu si prý ve Washingtonu pravidelně vyměňují tipy, jak do jídelníčku zařadit více fermentovaných potravin.

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Samotný prezident Trump však podle WSJ zatím mezi příznivce této stravy nepatří. Při nedávném finále basketbalové NBA byl viděn s pizzou, hranolky a dietní colou. Dlouhodobě je známý svou oblibou dobře propečených steaků s kečupem nebo rychlého občerstvení.

Popularita fermentovaných potravin v administrativě přichází v době, kdy americké ministerstvo zdravotnictví v nových výživových doporučeních poprvé výslovně zmínilo kysané zelí a další fermentované produkty jako součást zdravého jídelníčku. Ne všichni členové rodin politiků však sdílejí stejné nadšení. Kennedyho manželka Cheryl Hinesová loni s nadsázkou uvedla, že odmítá nosit sáčky s kysaným zelím v kabelce, přestože ji o to manžel opakovaně žádá.

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