Občanská válka mezi spojenci Trumpa? Ten s imigrací levné síly podpořil Muska

Trump se po několika dnech slovních přestřelek o víkendu přiklonil na Muskovu stranu.

Podle analýz světových médií internetová roztržka ukázala potenciální neshody v nastupující americké administrativě, některé komentáře dokonce hovoří o „občanské válce“ mezi Trumpovými spojenci. Televize CNN napsala, že spor odráží nesoulad mezi jeho populistickou rétorikou a osobními zájmy lidí v jeho okolí, jako je Musk.

Předmětem sporu se stal vízový program s označením H-1B, jehož prostřednictvím USA nabízí desetitisíce dočasných pracovních víz ročně pro zahraniční specialisty, a to až na tři roky. Program hojně využívají firmy v odvětví nových technologií včetně Muskovy automobilky Tesla, která podle listu The New York Times (NYT) letos tímto způsobem obsadila 724 pracovních míst. Technologické firmy již delší dobu usilují o zvýšení počtu nabízených víz.

Takový postup by šel proti dosavadní imigrační politice Trumpa, který se v prvním mandátu snažil potlačit jak nelegální, tak legální imigraci do USA. Vymezoval se přitom i vůči programu H-1B, o němž mluvil jako o nástroji pro technologické firmy k najímaní levnějších zahraničních pracovníků.

Nový spor podle zpravodajského webu Axios propukl těsně před Vánoci, když Trump jmenoval podnikatele indického původu Srirama Krishnana svým poradcem pro regulaci umělé inteligence. Minulý týden pak vášně protiimigračních komentátorů rozvířil jiný Trumpův spojenec indického původu Vivek Ramaswamy, když na sociální síti X argumentoval, že zahraniční pracovníci pomáhají americké ekonomice a že „americká kultura“ neprodukuje dostatek prvotřídních expertů.

Ramaswamyho a programu H-1B se pak zastal Musk, který pochází z Jihoafrické republiky, zatímco na druhé straně stáli tvrdí odpůrci imigrace jako Trumpův bývalý poradce Steve Bannon nebo krajně pravicová aktivistka Laura Loomerová.

Bannon mimo jiné označil Muska za „batole“ a ve svém populárním internetovém pořadu War Room prohlásil, že USA nebudou vládnout „oligarchové z řad big tech“. „Nebojovali jsme ve všech těch válkách a nedošli jsme sem, abychom to předali partě podivínů,“ uvedl o Muskovi a dalších.

K roztržce, kterou provázela i řada xenofobních výroků, se Trump přímo nevyjádřil, o víkendu se však přiklonil na stranu podnikatelů, když nepravdivě uvedl, že „vždy podporoval“ víza typu H-1B. „Mnohokrát jsem to využil. Je to skvělý program,“ řekl listu New York Post. Podle deníku NYT ale jeho slova nebyla zcela jednoznačná, neboť Trumpovy firmy podle všeho daný program příliš často nevyužívaly.

Poslední dny nicméně ilustrovaly dlouhodobý nesoulad spojený s imigrační politikou Republikánské strany. Zatímco politici prezentují imigraci jako hrozbu, pro jejich bohaté podporovatele může být legální i nelegální imigrace zdrojem levnější pracovní síly. Axios v této souvislosti podotýká, že jakkoli se Trumpovo hnutí dostalo k moci především díky bílým a méně vzdělaným voličům, nyní je „plně pod kontrolou miliardářů“, z nichž mnozí jsou imigranti.