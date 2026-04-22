Trumpův tlak nepomohl. Ve Virginii překreslí volební obvody, demokraté mohou získat

Po sečtení 95 procent hlasů se 51,3 procenta lidí vyjádřilo pro změnu volebních obvodů a 48,7 procenta proti, napsala stanice CNN. Referendum změní ústavu státu tak, aby zákonodárci mohli do roku 2030 obejít nezávislou komisi pro přerozdělení volebních obvodů. Poté se pravomoc vymezovat hranice volebních obvodů pro Kongres opět vrátí této komisi.
Aktualizované hranice volebních obvodů pravděpodobně povedou k tomu, že demokraté v listopadu získají 10 z 11 křesel, což je nárůst oproti jejich současnému poměru 6 ku 5.
|
Demokraté potřebují získat pouze tři křesla dosud držená republikány, aby získali kontrolu nad 435člennou Sněmovnou reprezentantů. To by jim pak podle agentury Reuters umožnilo vyšetřovat vládu republikánského prezidenta Donalda Trumpa a blokovat jeho legislativní agendu.
Virginským demokratům se podle agentury podařilo zmařit veškeré zisky republikánů kvůli tlaku Trumpa. Ten v úterý brzy ráno vyzval obyvatele tohoto východoamerického státu, aby hlasovali proti návrhu a tím „zachránili svou zemi“.
Návrh nicméně stále čelí právním námitkám ze strany republikánů, kteří tvrdí, že demokratičtí zákonodárci při schvalování navrhovaného referenda nedodrželi zákon. Nejvyšší soud ve Virginii sice povolil úterní hlasování, ale stále se může rozhodnout referendum zrušit, čímž by se jeho výsledky staly bezpředmětnými.
|
Úterní výsledek posiluje demokraty po sérii působivých výsledků v desítkách voleb od Trumpova návratu do úřadu loni v lednu. Posiluje také virginskou demokratickou guvernérku Abigail Spanbergerovou, jejíž vítězství loni v listopadu bylo široce vnímáno jako varování pro republikány pro letošní volby.
Zvláštní volby ve Virginii byly podle agentury nejnovější bitvou v bezprecedentním boji o přerozdělení volebních obvodů napříč celými Spojenými státy, který začal loni v létě. Trump tehdy úspěšně přiměl republikány v Texasu, aby přijali nový volební obvodový plán, jenž se zaměřil na pět demokratických poslanců. Republikáni na Floridě se zase příští týden chystají zvážit vlastní snahu o přerozdělení volebních obvodů.
K přerozdělení volebních obvodů obvykle dochází na konci každého desetiletí, aby se zohlednily změny v počtu obyvatel zaznamenané při sčítání lidu.