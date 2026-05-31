J. D. Vance tráví moc času na sítích. Podle Bílého domu by si měl dát pauzu, píše list

  16:35
Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J.D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové pod úroveň jeho funkce. Uvádí to deník The New York Times. Bílý dům zprávu popřel.
Viceprezident JD Vance používá mobilní telefon během setkání s představiteli bezpečnostních složek v Bílém domě ve Washingtonu. (11. května 2026) | foto: CTK / AP / Julia Demaree Nikhinson ČTK

Informace se objevily v článku o Vanceově vztahu s prezidentem Donaldem Trumpem a nadějích nynějšího viceprezidenta na republikánskou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2028.

Ačkoliv Trump sám hojně zveřejňuje příspěvky na své sociální síti Truth Social, netráví čas odpovídáním na komentáře lidí na internetu, poznamenal The New York Times (NYT).

„Není to pravda. Popřeli jsme to ve vyjádření pro NYT a odmítli nás citovat,“ uvedl v reakci na tvrzení o Vanceovi šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung . Komunikační oddělení NYT pod Cheungovým příspěvkem uvedlo, že deník si za svým zpravodajstvím stojí.

O Vanceovi a ministru zahraničí Marku Rubiovi se už nyní spekuluje jako o favoritech na republikánskou nominaci ve volbách za dva roky.

Zatímco se vedou diskuze o tom, kdo by mohl vést zemi v éře po Trumpovi, v nových průzkumech veřejného mínění o hypotetických republikánských primárkách si vedou Vance i Rubio téměř stejně, píše portál The Hill.

Rubio na začátku května rozvířil další spekulace o úmyslu vstoupit do souboje o prezidentský post videem ve stylu typickém pro předvolební kampaň. Šéf americké diplomacie v něm na pozadí emotivní hudby podává nadějnou vizi Spojených států.

Video je sestřihem záběrů Rubia, Trumpa, někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana, přeletu letounů nad Bílým domem, Američanů různých ras a stožáru, na kterém je vztyčena americká vlajka.

