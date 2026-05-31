Informace se objevily v článku o Vanceově vztahu s prezidentem Donaldem Trumpem a nadějích nynějšího viceprezidenta na republikánskou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2028.
Ačkoliv Trump sám hojně zveřejňuje příspěvky na své sociální síti Truth Social, netráví čas odpovídáním na komentáře lidí na internetu, poznamenal The New York Times (NYT).
„Není to pravda. Popřeli jsme to ve vyjádření pro NYT a odmítli nás citovat,“ uvedl v reakci na tvrzení o Vanceovi šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung . Komunikační oddělení NYT pod Cheungovým příspěvkem uvedlo, že deník si za svým zpravodajstvím stojí.
O Vanceovi a ministru zahraničí Marku Rubiovi se už nyní spekuluje jako o favoritech na republikánskou nominaci ve volbách za dva roky.
Zatímco se vedou diskuze o tom, kdo by mohl vést zemi v éře po Trumpovi, v nových průzkumech veřejného mínění o hypotetických republikánských primárkách si vedou Vance i Rubio téměř stejně, píše portál The Hill.
Rubio na začátku května rozvířil další spekulace o úmyslu vstoupit do souboje o prezidentský post videem ve stylu typickém pro předvolební kampaň. Šéf americké diplomacie v něm na pozadí emotivní hudby podává nadějnou vizi Spojených států.
Video je sestřihem záběrů Rubia, Trumpa, někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana, přeletu letounů nad Bílým domem, Američanů různých ras a stožáru, na kterém je vztyčena americká vlajka.