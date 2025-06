kh Kateřina Havlická ČTK Autor:

Jak to vypadá v neslavné americké věznici Guantánamo na Kubě, si už velmi brzy zblízka prohlédnou i stovky Evropanů. V rámci svého boje proti nelegální migraci je tam chce poslat prezident USA Donald Trump, píše list The Washington Post (WP). Přesuny rakouských či rumunských přistěhovalců podle něj začnou už příští týden. A to bez vědomí vlád těchto států, navzdory tomu, že patří ke spojencům Američanů.