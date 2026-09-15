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Zlomové oznámení. USA mají zbraně na oběžné dráze, potvrdily vesmírné síly

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  9:12
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými po oběžné dráze, uvedly v pondělí americké vesmírné síly, složka amerických ozbrojených sil zaměřená na vesmírné bojiště. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru.

„Spojené státy disponují na oběžné dráze ozbrojenými systémy pro kontrolu vesmíru, které jsou schopny bránit společné síly před nepřátelskými akcemi protivníků,“ sdělil mluvčí vesmírných sil.

„Kontrola vesmíru zahrnuje veškeré činnosti potřebné k tomu, aby bylo možné o vesmír soupeřit a ovládat ho – a to s využitím kinetických i nekinetických prostředků ovlivňujících schopnosti protivníka,“ dodává v prohlášení s tím, že americké kapacity lze využít jak k obranným, tak k útočným účelům.

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Rusko a Čína – dva hlavní geopolitičtí rivalové USA – představují potenciální hrozbu pro americké zájmy ve vesmíru. Čína vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity v rámci strategie vojenské modernizace, uvádí americké vesmírné síly. Rusko podle americké armádní složky zase považuje vesmír za bojiště a věří, že nadvláda ve vesmíru bude rozhodujícím faktorem v budoucích konfliktech.

Militarizace vesmíru je stejně stará jako samotný vesmírný závod mezi USA a SSSR – hned po vypuštění sovětské družice Sputnik na oběžnou dráhu v roce 1957 začaly Washington a Moskva zkoumat způsoby, jak satelity využít k boji.

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Největší obavy kdysi vyvolávaly jaderné zbraně ve vesmíru, ale obě supervelmoci a další země podepsaly v roce 1967 Smlouvu o kosmickém prostoru. Smlouva zakazuje smluvním státům umísťovat jaderné zbraně a jiné zbraně hromadného ničení na oběžnou dráhu Země, na Měsíc nebo na jiná nebeská tělesa.

Od té doby Rusko, Spojené státy, Čína a Indie zkoumají způsoby, jak bojovat ve vesmíru mimo rámec této smlouvy, mimo jiné tím, že se zaměřují na satelity soupeřů, které jsou klíčové pro vojenskou komunikaci, sledování a navigaci.

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