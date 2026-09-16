Hvězdné války s lasery? Co umí americké zbraně na orbitě a proč je USA „propálily“

Spojené státy prolomily dlouholeté tabu a potvrdily, že mají zbraně rozmístěné na oběžné dráze. O hollywoodské ničení družic kinetickými projektily ale nejspíš nejde. Analytici upozorňují, že zveřejnění má mimo jiné odstrašit Čínu a Rusko. Do geopolitické hry navíc vstupují i plány administrativy Donalda Trumpa na orbitální štít Zlatá kopule (Golden Dome).
Tajemník amerického vojenského letectva Troy Meink v pondělí veřejně potvrdil to, co Washington dosud nikdy nepřiznával. Spojené státy podle něj disponují na oběžné dráze zbraňovými systémy, jež mají zemi chránit před rostoucími hrozbami.
„Odstrašení vyžaduje přesvědčit protivníka, že zbraň použijete, nikoli pouze, že ji vlastníte.“